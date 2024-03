Retorn a casa

Cazafantasmas: Más allá era una seqüela modèlica perquè aconseguia replicar l’essència de la primera pel·lícula canviant el seu escenari principal i introduint personatges que sabien actualitzar els conflictes dramàtics de la saga. Però el que l’elevava definitivament era el seu sentit homenatge a Harold Ramis, un dels pares de la criatura.

Ara el repte és demostrar que aquesta icònica sèrie pot continuar sense haver d’apel·lar a la nostàlgia i creant històries amb el suficient atractiu com per anar més enllà dels seus plantejaments originals. Semblava en un primer moment que els protagonistes del film de 1984 s’acomiadaven dels seus papers, però els responsables de la saga, amb Jason Reitman al capdavant, han trobat la fórmula per unir generacions en un sol relat.

Cazafantasmas: Imperio helado, doncs, ajunta de nou l’ahir i l’avui de la marca en una història que torna a Nova York però busca expandir l’imaginari de la resta de la pel·lícules. És a dir, que hi ha referències (inevitables) a les velles ocurrències, però aquesta entrega presenta un nou dolent, expandeix la descripció de tots els personatges i aporta encara més espectacularitat que la seva predecessora. Veient la cartellera, on arriba sense grans rivals a batre, fa pinta que la pel·lícula, en què Reitman cedeix la batuta a Gil Kenan però es manté com a guionista, no ho tindrà difícil per mantenir ben alt al llistó comercial de la saga.

Cazafantasmas: Imperio helado mostra els Spengler canviant Oklahoma per Nova York, on busquen tenir una vida més normal després de descobrir que el seu avi era un caçafantasmes i d’enfrontar-se al seu vell enemic espectral. Però Phoebe creu fermament que ha de seguir les passes del seu avi i per això manté el contacte amb els integrants originals del grup. Resulta que, lluny de retirar-se, han creat un laboratori secret perquè estan convençuts que un nou i perillós fantasma busca la manera d’apoderar-se del nostre món. No s’equivocaven. Després de trobar un misteriós artefacte, Nova York rep un atac sense precedents i es desencadena una segona edat de gel. Ara els protagonistes hauran d’unir les seves forces per salvar la ciutat. Kenan, Reitman i el seu equip firmen un altre entreteniment de primer nivell en què fan un pas endavant des del punt de vista estètic i treballen a fons el xoc generacional.

L’esplèndid repartiment del nou llargmetratge de la saga està format per Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Logan Kim, Kumail Nanjiani, Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Annie Potts, William Atherton i Patton Oswalt.