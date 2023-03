Julià Guillamon reuneix a 'Els nostres clàssics apòcrifs' (Males Herbes) una antologia de textos de literatura catalana apòcrifa. El volum recull escrits d'origen dubtós atribuïts a Pla, Rodoreda, Terenci Moix, Carles Riba, Maria Aurèlia Capmany, Josep Carner, entre altres, majoritàriament publicats en revistes satíriques com 'L'Esquella de la Torratxa', 'El Be Negre' i el 'Papitu'.

En general són textos irònics i irreverents, alguns d'ells d'autors de renom que es feien passar per altres. La falsa autoria s'ha emprat habitualment com a forma de paròdia, per riure o criticar les idees i/o l'estil d'un autor, o com a forma d'admiració. Les últimes dècades el gènere ha decaigut, amb algunes excepcions amb noms propis com Pàmies o Monzó.