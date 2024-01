Les relacions sentimentals entre humans han anat canviant al llarg dels anys i, cada vegada hi ha més acollida al model del poliamor. Aquest tipus de "relació" consisteix a mantenir obertes les portes de l'amor. Així doncs, tothom pot estar amb tothom, per dir-ho grosso modo, sense entrar en matisos, els quals, explicarem més a baix. Però, el que més ha sorprès i ha creat expectació ha estat la resposta de Cristina Pedroche sobre el concepte de poliamor.

L'auge del poliamor a la societat espanyola

Segons estudis recents, el poliamor s'està convertint en una pràctica cada cop més acceptada, especialment entre els joves. Un 60% dels espanyols entre 18 i 29 anys es mostren favorables a les relacions obertes, i gairebé la meitat de la població espanyola considera acceptable aquesta modalitat de relació. Aquest fenomen situa Espanya com a líder a la Unió Europea quant a l'acceptació del poliamor.

L'opinió de Cristina Pedroche: monogàmia i amor únic

A l'últim programa de 'Zapeando', emès el 23 de gener, Cristina Pedroche va expressar el seu desacord amb el poliamor. Va afirmar que, si escau personal, quan està enamorada d'algú, no pot sentir el mateix per una altra persona. Pedroche argumenta que si una parella necessita buscar "rebolcades" fora de la relació, potser no estan tan bé junts. Tot i que, admet que si el poliamor és consensuat entre les dues parts, podria ser vàlid.

Debat a 'Zapeando': diverses perspectives sobre l'amor i les relacions

Durant el debat, Valeria Ros, una altra col·laboradora del programa, també en va compartir la visió. S'identifica com a monògama i, encara que respecta el poliamor, no es veu capaç d'adoptar aquest estil de relació. Ros suggereix que la clau d'una relació saludable és mantenir la passió i evitar la monotonia, fins i tot proposant "rebolcades" ocasionals per mantenir viva l'espurna.

En contrast amb les relacions obertes, Pedroche destaca la seva relació amb el seu marit, Dabiz Muñoz, com a exemple d'amor i passió constants. Segons ella, la clau és no arribar a veure la parella com una part més de la rutina, sinó mantenir sempre encesa la flama de l'amor i la passió.

La conversa a 'Zapeando' sobre el poliamor no només reflecteix l'opinió de Cristina Pedroche, sinó que també posa de manifest la diversitat de perspectives sobre l'amor i les relacions a la societat actual. Mentre que alguns abracen noves formes de relacions com el poliamor, d'altres, com Pedroche i Ros, es mantenen fidels a la idea d'un amor monògam i únic. El que és important és el respecte i l'acceptació de les diferents maneres de viure i entendre l'amor.