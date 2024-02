Nebulossa ha guanyat la tercera edició del Benidorm Fest i serà qui representi a Espanya a Eurovisió 2024 amb la seva cançó 'Zorra', que ha obtingut 156 punts.

En segona posició ha quedat St. Pedro, amb 139 punts, seguit de Angy Fernández, amb 128. Completen la classificació Jorge González amb 'Caliente', Almácor amb 'Brillos platinos', María Peláe amb 'Remitente', Sofía Coll amb 'Here to Stay' i, l'última posició ha estat per Miss Caffeina, amb el seu tema 'Bla, Bla, Bla'.

La tercera edició del Benidorm Fest ha arribat a la seva fi amb una gala conduïda per Ruth Lorenzo, Marc Calderó i Ana Prada en la qual han participat vuit finalistes, sortits de les dues semifinals que s'han dut a terme aquesta setmana.