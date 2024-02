Chanel ha posat el punt més amarg en la nit de la final del ‘Benidorm Fest 2024'. La guanyadora de la primera edició de la preselecció de TVE per al Festival d'Eurovisió ha carregat contra la cadena pública per, segons ella, no convidar-la enguany a cantar "Clavaíto" amb Abraham Mateo.

Chanel vía Threads:



“Se canta Clavaito en el BenidormFest 2024 sin mi. Me parece una falta de respeto a los europfans y a mi por supuesto.😳



FELICIDADES NEBULOSSA✨” pic.twitter.com/UUvO8QQcqF — Chanel Terrero Spain (@ChanelTSpain) 4 de febrero de 2024 "Em sembla una falta de respecte als eurofans i a mi, per descomptat", ha escrit la cantant d'Olesa de Montserrat a la xarxa social Theads. La notícia s'ha fet viral en altres xarxes socials com X (abans Twitter). "Jo vaig on em volen i em conviden a actuar sempre. Ningú em va convidar a actuar en la final del Benidorm Fest", escriu de boca de la cantant un perfil de suport.