La venda de roses va ser un no parar i es van complir les expectatives

El bon ritme de venda de roses que hi va haver ahir va complir les expectatives que els floristes havien previst.

A Manresa hi va haver entitats que es van quedar sense flors a mig matí i van haver d’anar a buscar-ne més. Va ser el cas de la parada de l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer, que van celebrar que la gent aprofiti l’ocasió de la diada de Sant Jordi per col·laborar amb entitats socials.

Com ja és habitual el 23 d’abril, a les parades no només es van vendre roses vermelles, n’hi havia de tots els colors. Fins i tot hi havia paradistes que tenien roses multicolors.

El president del Gremi de Floristes de Catalunya, Joan Guillén, es va mostrar molt satisfet per les vendes. Va valorar positivament que la gent apostés per comprar «roses d’autor» que proposa cada floristeria i no pas per les de plàstic, que diu que s’haurien de vetar.