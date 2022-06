Els treballadors de Seat han ratificat aquest dimecres el preacord sobre el vintè conveni col·lectiu de la companyia, que inclou una pujada salarial, un pla de sortides voluntàries per a un total de 1.330 treballadors a partir dels 61 anys i que garanteix l'ocupació.

Després que la companyia i UGT i CCOO, els sindicats majoritaris en el comitè d'empresa, segellessin el passat 17 de juny el preacord, durant tota la jornada d'avui els prop d'11.000 afiliats a ambdues centrals estaven convocats a un referèndum vinculant que ha donat llum verda al nou conveni col·lectiu. El preacord ha estat recolzat per 7.091 treballadors (72,34 % dels votants), mentre que 2.576 han votat en contra (26,28 %), 117 en blanc i hi ha hagut 18 vots nuls. Dels 11.000 treballadors cridats a votar, ho han fet un total de 9.802, la qual cosa suposa un 89 % de participació.

En declaracions a Efe, el president del comitè d'empresa de Seat, Matías Carnero, s'ha mostrat "molt satisfet" pel resultat positiu del referèndum i ha celebrat que "una gran majoria" de l'afiliació d'UGT i CCOO hagin exercit el seu dret a vot. Així mateix, ha lamentat que la CGT, el tercer sindicat del comitè d'empresa, no hagi recolzat el preacord ni hagi pres part en el referèndum, permetent que els seus afiliats i els ens afiliats poguessin votar.

Temps d'adaptació

Una vegada ratificat el preacord, ha explicat Carnero, faran falta un parell de setmanes per adaptar l'actual conveni col·lectiu al nou text pactat, i posteriorment es procedirà a la signatura definitiva del nou conveni per part dels dos sindicats majoritaris, que tenen 105 dels 121 delegats del comitè d'empresa, sense necessitat de cap altra votació.

El nou conveni preveu un increment salarial en taules del 6,5 % aquest any i garantir la revisió d'acord en funció de l'IPC en els propers anys, i també redueix la jornada del col·lectiu vinculat a producció per primera vegada en els últims 16 anys, que quedarà en 212 dies a l'any.

Així mateix, incorpora una clàusula de revisió vinculada a la inflació amb caràcter reatroactiu i fixa aquest increment en taules del 6,5 % esmentat, a més de contemplar una paga en el moment de la signatura del conveni i d'altres mesures addicionals com ampliar la paga en cas de beneficis i treure de topall els triennis.

Quant al pla de sortides voluntàries, estarà obert des d'aquest any fins a l'any 2026 per a un total de 1.330 persones que tinguin ja 61 anys o que aconsegueixin aquesta edat durant el període de vigència del conveni, i l'empresa es farà càrrec del conveni especial de la Seguretat Social per a aquests treballadors fins a arribar a l'edat legal de jubilació.

El conveni de Seat és el més important de la indústria de l'automoció a Espanya, perquè afecta uns 15.000 treballadors de forma directa i és una referència per a moltes altres empreses del sector