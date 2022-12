La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha sancionat amb 490.000 euros l'operadora de telefonia catalana Parlem Telecom per incompliment de les obligacions de subministrament d'informació. En un comunicat emès aquest dilluns, l'organisme estatal ha assegurat que la companyia no va aportar les dades requerides per a l'elaboració l'informe sectorial del 2020 i els tres primers butlletins estadístics trimestrals del 2021. Competència recorda que per fer el seguiment de l'evolució dels sectors que supervisa, "es requereix informació als operadors que explotin xarxes o prestin serveis". Per aquest motiu, les infraccions es consideren greus.

Les sancions corresponents al 2020 són de 130.000 i les de l'any següent, de 120.000 euros. Segons la CNMC, aquesta resolució posa fi a la via administrativa. Així doncs, contra la decisió de Competència, l'empresa podria interposar directament recurs contenciós administratiu davant l'Audiència Nacional en el termini de dos mesos a partir de l'endemà de la notificació.