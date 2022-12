La vicepresidenta primera del govern espanyol, Nadia Calviño, ha explicat que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) vigilarà que els distribuïdors apliquin correctament la baixada de l'IVA d'aliments. Calviño ha remarcat que el decret de mesures anticrisi recull "l'obligació" de "repercutir de manera positiva" la reducció fiscal en els consumidors. "Estarem molt vigilants", ha dit en una entrevista a TVE, i tot i que ha confiat que el sector "col·laborarà", ha advertit que la CNMC pot imposar "sancions si no es compleix".

El decret publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), fixa que la rebaixa ha de "beneficiar íntegrament el consumidor" sense que aquest import "pugui dedicar-se totalment o parcialment a incrementar el marge de benefici empresarial".

Calviño també ha remarcat que la rebaixa de l'IVA podria retirar-se abans de sis mesos en cas que "la inflació baixi més de pressa del que s'està preveient". Si l'IPC subjacent baixa del 5,5%, la mesura es revertiria abans.

Pel que fa al xec de 200 euros per a famílies vulnerables amb rendes de menys de 27.000 euros anuals i un patrimoni no superior a 75.000 euros excloent la residència habitual, la vicepresidenta ha apuntat que no el podran rebre beneficiaris de l'IMV o beneficiaris de la revalorització de pensions o de l'augment de pensions no contributives.

Renovació del TC

En relació amb la renovació del Tribunal Constitucional (TC), Calviño ha destacat que "com sempre" són els progressistes els que prioritzen la "responsabilitat institucional" per superar el bloqueig i ha lamentat que el PP no estigui "a l'altura de les circumstàncies". La vicepresidenta primera ha instat els populars a renovar el CGPJ.