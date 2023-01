La presidenta del Banc Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, ha instat les diferents institucions de la Unió Europea a accelerar la posada en marxa del mercat únic de capital amb l'objectiu de fomentar les inversions al continent. "S'ha de fer molt més del que s'ha aconseguit fins ara, perquè el diner públic no és suficient", ha defensat aquest dijous durant una taula rodona a Davos (Suïssa), on aquests dies s'està celebrant el Fòrum Econòmic Mundial. La dirigent francesa s'ha mostrat reticent a l'increment del deute públic com a única fórmula per accelerar el creixement i ha defensat que la mescla de capital públic i privat seria una solució "definitiva" per impulsar els sectors més innovadors.

També en el mateix panell, Lagarde ha destacat que les projeccions econòmiques per al 2023 són "més positives del que s'esperava" i ha posat en valor la "fortalesa" del mercat laboral al conjunt d'Europa, amb taxes d'atur en mínims històrics. No obstant això, la presidenta de l'entitat monetària ha puntualitzat que la taxa d'inflació manté números "molt elevats" i ha subratllat la importància que la política monetària i la fiscal vagin en la mateixa línia. En aquest sentit, Lagarde ha defensat novament que els estats han d'apostar per mesures destinades "als més vulnerables" i "limitades en el temps" per evitar una espiral inflacionista.