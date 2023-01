CCOO i UGT han cridat a la vaga els treballadors de neteja de grafitis de l'Ajuntament de Barcelona pel pròxim dimecres 1 de febrer. En un comunicat, els sindicats denuncien que la negociació del nou conveni col·lectiu es troba en un "atzucac", ja que no hi ha avenços ni "resposta o solució" per part de l'empresa concessionària del servei, FCC. CCOO i UGT també critiquen que el conveni col·lectiu va finalitzar la seva vigència el 31 de desembre del 2020 i des d'aleshores no se'ls ha apujat el salari. "Amb una situació d'inflació desbocada la plantilla veu erosionat el seu poder adquisitiu", lamenten. Així mateix, els sindicats asseguren que FCC "només es dedica a dilatar les negociacions".