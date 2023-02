El Departament Empresa i Treball destinarà prop de 32 milions d'euros a programes de suport als autònoms, el 20,5% més que l'any passat. La conselleria entregarà 28 milions d'euros en ajuts directes per fomentar l'autoocupació i la contractació d'aturats durant un any i mig. En concret, els autònoms que busquin ampliar el seu negoci podran tenir un ajut de 18.300 euros per contractar entre una i tres persones desocupades durant un mínim de 18 mesos. A més, els joves d'entre 18 i 29 anys que vulguin començar un negoci podran accedir a subvencions de 13.500 euros. Un altre dels programes que impulsa el Govern va dirigit a consells comarcals i ajuntaments per desenvolupar projectes d'assessorament a autònoms dotat amb 3,7 milions d'euros.

"Són projectes per iniciar l'activitat i fer el pas definitiu endavant, per consolidar i fer que els projectes puguin tenir continuïtat i són també línies per créixer", ha assegurat el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, en una atenció als mitjans aquest dimecres per presentar les partides. Torrent ha afegit que el Govern vol ser present a les diferents fases de vida de les empreses, i "ser una administració proactiva, emprenedora que pren riscos conjuntament amb els privats perquè això repercuteix positivament amb el conjunt del país". "Ens volem reivindicar com el Govern dels autònoms", ha afegit.