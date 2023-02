Texia, companyia familiar de Monistrol de Montserrat dedicada a la fabricació de productes tèxtils d'alta qualitat, ha anunciat l'adquisició d’Athos, empresa amb 30 anys d'experiència i especialitzada en la fabricació de estovalles tèxtils d'alta qualitat i fets a mesura per a restaurants.

Amb Athos, Texia posa al servei dels seus clients una oferta de producte més completa i, a més, l'acord busca establir sinergies productives a través de la tecnologia ‘seamless’, sense costures, exclusiva de Texia.

L’empresa bagenca considera que Athos té un gran potencial «per la qualitat i el posicionament que ofereixen els seus productes». Aquest fet, unit a la potent estructura comercial de Texia, obre diverses vies de creixement. El primer objectiu és «fer créixer el producte en altres segments més enllà de la restauració». Texia apunta a sectors com l’hoteleria de luxe, on assegura que té relacions comercials sòlides i una gran penetració.

La companyia considera que una altra via de creixement és la comercialització dels productes d’Athos fora d'Espanya i, segons un comunicat, assegura que Athos té una important quota de mercat al mercat espanyol, però hi ha un marge de creixement ampli en altres mercats com el francès, l'italià o el suís, on Texia és líder o té una presència destacada.

“L'adquisició d’Athos és estratègica perquè ens permet ampliar l'oferta als nostres clients i viceversa. La nostra prioritat a curt termini és formar el nostre equip comercial en el nou producte. A partir d'aquí, l'objectiu és créixer introduint el producte en nous segments i mercats. En paral·lel anirem desenvolupant sinergies industrials i de fabricació que ens permetin millorar la nostra competitivitat”, explica Sintu Guasch, responsable de vendes i màrqueting de Texia.

La companyia informa que inverteix cada any el 10% de la seva facturació en R+D per continuar optimitzant aquests processos de fabricació i millorar-los en termes d'eficiència i sostenibilitat. Per a aconseguir-ho col·labora amb empreses capdavanteres del sector com Epson.

Texia, amb la seu central a Monistrol de Montserrat, és una companyia familiar dedicada a la fabricació de productes tèxtils per al sector horeca prèmium i aerolínies gràcies a la seva tecnologia patentada sense costures (‘seamless’), reforçada amb la implantació i el desenvolupament de l'estampació digital pigmentària en col·laboració amb Epson.

Segons dades aportades per l’empresa, exporta el 80% de la seva producció arreu del món, ocupa prop de 90 persones, la seva facturació el 2022 va ser de 20,5 milions d'euros i destina el 10% a inversió en projectes d’R+D.

La quarta generació, liderada per Marcos Guasch Pubill, s'ha fixat el propòsit de liderar la transformació del sector tèxtil industrial cap a la sostenibilitat a través de la tecnologia d'estampació digital.