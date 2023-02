El conseller de Territori, Juli Fernández, ha anunciat aquest dilluns que la T-Jove ampliada fins als 30 anys començarà a funcionar a partir del 15 de març i que un mes més tard, al 15 d'abril, ja s'aplicarà a tot Catalunya. Fernández ha afegit, a més, que per primera vegada es farà servir amb la T-Mobilitat i que els títols passaran a tenir el mateix preu, 80 euros, tot i que amb el descompte seran 40 euros. En una entrevista a TV3, Fernández ha evitat valorar la proposta presentada la setmana passada sobre la construcció d'una pista sobre el mar per ampliar la capacitat intercontinental de l'aeroport del Prat. "Totes les propostes en l'àmbit tècnic d'estudi crec que s'han d'avaluar i, per tant, aquesta també", ha dit.

Pel conseller, mesures com les del T-Jove, inclosa en l'acord de pressupostos amb els comuns, es "notarà en el dia a dia" del transport públic, també a la resta d'ATM de Catalunya a partir del 15 d'abril. "Això és treballar per l'equilibri territorial", ha defensat en l'entrevista. Preguntat sobre l'ampliació de capacitat de l'aeroport del Prat, un dels acords signats amb el PSC per tirar endavant amb els pressuposts, el conseller ha passat de puntetes sobre la proposta presentada la setmana passada des del sector privat per fer una pista sobre el mar. "Tenim un marc marcat que és quins impacte tenen [les propostes]", ha continuat Fernández. "No depèn dels meus gustos, depèn de la solvència de les diferents propostes i la comparativa entre elles", ha afegit el conseller. D'altra banda, el conseller de Territori també ha avançat la presentació en les "properes setmanes" d'un Pla Sectorial Territorial d'Habitatge, del qual ha dit que és un "pla estratègic" i definirà quants habitatges, on i com es poden aconseguir. Fernández també ha comentat que "el focus és tot el país, detecta diferents zones i quines són les principals parts on intervenir".