No culpabilitzar les dones és un factor clau per augmentar la seva presència a l’hora d’escollir una professió de l’àmbit tecnològic. Aquest és una de les conclusions que es recullen en un informe elaborat per l’ONU amb l’objectiu d’incrementar les vocacions entre les dones i que va comptar amb la participació de la investigadora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Milagros Sáinz. Segons ha difós la UOC actualment, la dona representa el 34% dels graduats de la Unió Europea en els àmbits de les ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, o sigui les carreres STEM. "El percentatge és encara menor en els sectors STEM que no tenen una connexió directa amb les cures. La veritat és que les nenes són allunyades d’aquestes disciplines de manera sistemàtica al llarg de la trajectòria educativa, la qual cosa limita les oportunitats que tenen per introduir-se en aquests camps com a adultes", s’explica des de la UOC.

En aquest estudi es va convidar a participar-hi a Milagros Sáinz, investigadora líder del grup de Gènere i TIC (GenTIC), de l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). En la nota de difusió de l’estudi es conclou que "en la majoria dels països occidentals, les nenes i les dones estan infrarepresentades en el sector STEM. A conseqüència d’això, no participen en el desenvolupament d’avenços científics i tecnològics en igualtat de condicions que els seus companys, i les seves necessitats i problemàtiques no són plantejades en el disseny i la producció de serveis i productes". Per aquest motiu, es considera que és important que la responsabilitat de derrocar el sexisme i la desigualtat en l’educació i el treball no recaigui en les nenes i les dones. "És imprescindible no responsabilitzar-les per l’existència d’una bretxa de gènere en l’àmbit educatiu, de manera que sembli que el problema que no hi hagi dones en alguns sectors de la ciència i la tecnologia els concerneix exclusivament a elles", assenyala Milagros Sáinz. Millor rendiment D’altra banda, les dones que cursen carreres STEM tenen un millor rendiment acadèmic que els homes. Així ho evidencia l’estudi de l’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa” que porta per títol "L’àmbit de les STEM no atrau el talent femení", a càrrec de les investigadores Mireia Usart, Sònia Sánchez-Canut i Beatriz Lores, de la Universitat Rovira i Virgili. A l’Estat espanyol només el 16% dels professionals de l’àrea de les STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques) són dones i molt poques adolescents, el 0,7%, estan interessades a estudiar un grau d’aquestes disciplines, davant del 7% dels homes, segons queda constatat en aquest estudi que ha determinat també que "tot i aquests baixos percentatges, les dones que decideixen cursar un grau STEM tenen més bon rendiment acadèmic que els homes i unes notes similars".