L’Espai Santa Eulàlia de Gironella va acollir aquest dimecres l’acte de lliurament dels distintius a les empreses adherides a dos programes pel servei de turisme del Berguedà: Punts d’Informació Turística del Berguedà (PIT), que treballa per millorar la qualitat d’informació turística del territori i fer xarxa de col·laboracions entre les empreses, i Compromís per la Sostenibilitat Turística Biosphere, que ajuda les empreses a millorar la seva gestió en sostenibilitat turística i promou el posicionament de la comarca com a destinació turística sostenible.

L’acte va tenir la presència de Lluís Vall, president de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, Rocío Giraldez, en representació de la Diputació de Barcelona, i David Font, alcalde de Gironella. Vall va mostrar un agraïment especial al sector: “En l’entrega de distintius PIT i segell Biosphere s’ha demostrat que tenim un sector molt implicat. L’esforç que estan fent per apostar per un turisme responsable i conscient amb el territori és gran, ara ja podem dir que som un territori amb un turisme 100% sostenible”. Pel que fa al programa Punts d’Informació Turística, en aquesta anualitat han estat 53 empreses distingides, de les quals 7 són noves incorporacions i 47 són empreses renovadores que formen part del conjunt de 563 punts PIT a tota la província de Barcelona. Aquesta iniciativa, impulsada per l’Agència de Desenvolupament del Berguedà i per Gerència de la Diputació de Barcelona i implantada al territori pel servei de turisme comarcal, està consolidada i present arreu del territori. Les empreses que treballen dins d’aquest programa fan formacions i sortides de coneixement del territori per adquirir els coneixements necessaris per ser bons prescriptors de la comarca de cara als seus clients. Així, poden recomanar, suggerir i incentivar la visita a altres recursos i serveis del territori, millorar l’experiència del visitant i també fidelitzar-lo perquè torni al Berguedà. Quant al Compromís per la Sostenibilitat Turística Biosphere, a l’acte es van certificar 37 empreses privades i entitats públiques, que han superat tots els compromisos per assolir la certificació de Turisme Sostenible Biosphere. Entre els distingits hi ha 22 empreses turístiques, 6 administracions públiques, 5 recursos turístics, el Parc Natural Cadí-Moixeró, 3 oficines d’informació turística. Destinació Barcelona, conjuntament amb la Cambra de Comerç de Barcelona i l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, s’impulsa la certificació Biosphere Sustainable Lifestyle, un reconeixement per a empreses i entitats turístiques que aposten per la gestió responsable, que permet millorar el posicionament del seu negoci o entitat, incorporar valor afegit a la seva activitat i generar productes turístics sostenibles, responsables i inclusius. Les empreses assoleixen els objectius de l’Agenda 2030 per dur a terme una activitat equilibrada i justa amb l’entorn.