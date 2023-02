L’Òrbita, espai cooperatiu i de l’economia social i solidària de la Catalunya central, situat al carrer del Bruc, 59 baixos, de Manresa, i impulsat per Gedi, neix amb l’objectiu de convertir-se en un punt de trobada dels diferents serveis que ofereix la cooperativa, a més d’oferir espais de treball i trobada a altres empreses, persones o entitats vinculades a l’economia social i el cooperativisme.

A l’acte d’inauguració de l’espai, que va tenir lloc aquest dijous, hi van assistir l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, i el director general d’Economia Social i Solidària de la Generalitat de Catalunya, Josep Vidal, a més d’Alba Rojas, de l’equip de gerència de Gedi, amb més de 30 anys d'experiència en atenció a les persones arreu de Catalunya.

En la inauguració, Alba Rojas va assegurar que “en aquests moments ens trobem més de nou projectes de la Catalunya central amb més de 50 llocs de treball. L’Òrbita és un espai de confluència dels projectes de Gedi i altres projectes del sector de l’economia social i les cooperatives”.

Per la seva banda, Marc Aloy va remarcar que “a Manresa fa molt temps que l'economia social i solidària la tenim en compte. Han sortit moltes iniciatives i molts projectes rellevants i, gràcies a totes aquestes persones que heu tirat molts projectes endavant, s’ha aconseguit que la ciutat sigui referència”.

En la seva intervenció, Josep Vidal va destacar que la capital del Bages és referent pel volum i la qualitat dels projectes i va remarcar la visió de la cooperativa Gedi “en la voluntat de construir sempre amb els altres”. També es va mostrar convençut que amb espais com L’Òrbita “n’acabaran sortint projectes engrescadors”.

Segons els seus impulsors, L’Òrbita sorgeix de la necessitat de tenir un espai de treball i de trobada que es vol que vagi més enllà dels projectes propis i per això es posa a disposició del teixit empresarial i social amb la idea d’afavorir el treball en xarxa i la intercooperació.

Actualment L’Òrbita acull serveis com l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, que Gedi lidera conjuntament amb 34 entitats més del territori i que, a la vegada, utilitzen L’Òrbita com a punt d’atenció i treball; els serveis de comunicació integral de Gedi Media; serveis d’inserció laboral; oficines de Frescoop, que gestiona, entre d’altres, marques com mengemBages, menjadors escolars Bonavida o càtering Piscolabis&Xeflis; SuderGintza, cooperativa feminista que centra la seva activitat en la investigació i l’acció social per la igualtat, pau i convivència; Comunalitat Urbana de Manresa, una estructura comunitària que aplega i coordina persones que volen donar resposta a necessitats col·lectives, i la Xarxa de Suport Mutu del barri de Valldaura, que aplega veïns que van agrupar-se de forma informal per la pandèmia i que continuen trobant-se per oferir-se suport mutu.

L'espai de L’Òrbita va acollir el 2011 els projectes mengemBages, de promoció de l’alimentació local i sostenible, i Mbici, de promoció de la mobilitat en bicicleta. Després d’un temps tancat, a finals de 2021 es van començar a adaptar les instal·lacions a les noves necessitats de L’Òrbita.