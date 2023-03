La intel·ligència artificial ha arribat amb força al Mobile World Congress (MWC). Després que en les últimes setmanes el ChatGPT hagi estat en boca de tothom, la fira tecnològica més important del món no n'ha quedat al marge. Start-ups com Omnios o Aqtiva, presents al saló de les empreses emergents, el 4 Years From Now (4YFN), han apostat per aquesta tecnologia i coincideixen a dir que cada vegada més pimes es plantegen com poder utilitzar-la. "El ChatGPT ha democratitzat els coneixements sobre intel·ligència artificial", diu a l'ACN el cofundador d'Omnios, Arnau Puig. El sector farmacèutic és un dels que més està fent servir aquestes eines, mentre que altres encara perceben "molta inseguretat".

El ChatGPT ha cridat l'atenció per la seva capacitat de donar respostes imitant el raonament dels humans. "És un sistema que ha anat aprenent a base de molta informació introduïda", detalla la responsable de l'ecosistema start-up del centre tecnològic Eurecat, Gemma Batlle. Aquest programa és "una aplicació més" de la intel·ligència artificial (IA) i ha obert un "nou escenari". Ara bé, les funcionalitats de la IA van més enllà d'aquesta eina i al MWC es pot constatar.

De fet, el director del 4YFN, Pere Duran, admetia que el cost de la intel·ligència artificial "ha baixat molt" durant els últims anys i això ha provocat que diverses companyies catalanes l'hagin incorporat com a part del seu model de negoci.

Omnios, la IA com a eina per a prendre decisions "de manera més acurada"

Una d'elles és Omnios, una start-up que va néixer fa quatre anys a Barcelona i que actualment compta amb una vintena de treballadors. L'empresa es dedica a desenvolupar software d'intel·ligència artificial per a companyies amb l'objectiu que aquestes puguin prendre decisions "de manera més acurada, fàcil i senzilla", explica l'especialista en talent de l'start-up, Andrea Beltran. "Avui en dia hi ha molta informació a Internet i a través dels avenços tecnològics que permet la intel·ligència artificial és possible processar la informació de manera automàtica i treure conclusions", diu un dels fundadors de l'start-up, Arnau Puig.

Puig admet que quan van començar amb el negoci la seva tasca consistia a "evangelitzar" l'ús de la intel·ligència artificial per a les petites i mitjanes empreses i celebra que enguany aquesta "barrera" ja s'hagi superat. "La gent ja no es planteja si aquesta tecnologia pot ser útil o no, sinó que vol veure com li pot ser útil a ella", relata.

Aqtiva Data Tech, intel·ligència artificial aplicada a les dades

Un altre cas és Aqtiva Data Tech, una start-up també creada a la capital catalana el 2021 i que es dedica a aplicar la intel·ligència artificial en el processament de dades. "El més important és que les empreses entenguin que les dades han de ser un actiu estratègic, però no s'hi val qualsevol dada", defensa la directora general de l'start-up, Astrid Camprubí. Així mateix, celebra que cada cop més gent pugui veure l'impacte de la IA en la seva vida quotidiana. "Abans la IA es quedava en un estrat molt tècnic i ara l'estem aplicant a moltes coses del nostre dia a dia", assegura.

En la mateixa línia que Puig, Camprubí indica que cada cop més companyies "estan obertes" a incorporar la IA. "A Catalunya tenim un teixit molt important d'start-ups que estan fent molta disrupció de tota aquesta tecnologia", apunta. "Històricament només ho feien servir les grans empreses i ara ja s'està democratitzant i entrant a les pimes", afegeix el cofundador de l'start-up, Marc Serra.

El sector farmacèutic, un dels que més aposta per la IA

Un dels sectors que més s'ha anticipat a incorporar la intel·ligència artificial és el farmacèutic. Així ho indiquen tant Puig com Camprubí. "Qui realment s'està atrevint a apostar per aquestes noves tecnologies fins ara ha estat, sobretot, el sector de la salut, que té molts reptes d'I+D", explica el cofundador d'Omnios. "També el sector jurídic, que té molta informació en forma textual; i l'administració pública", afegeix. Per la seva banda, el cofundador d'Aqtiva Data Tech assenyala també l'àmbit de les telecomunicacions.

Relacionat amb l'àmbit de la salut, el centre tecnològic Eurecat ha mostrat al MWC un prototip de blíster de pastilles intel·ligent que registra quan el pacient no s'està prenent correctament la medicació i envia alertes d'incompliment. El blíster funciona amb circuits electrònics i es basa en l'ús d'intel·ligència artificial.

La IA obre un "nou paradigma de possibilitats"

Ara bé, malgrat que la intel·ligència artificial sigui un dels principals atractius del Mobile World Congress d'enguany, es tracta d'un concepte "que no neix ara", ja que fa temps que existeixen, per exemple, els xatbots, recorda Batlle. "El que ha canviat ara és la capacitat de tenir molta més informació i alimentar molt més els algoritmes", resumeix Serra. I precisament aquest "nou paradigma de possibilitats" que ha obert ChatGPT també ha provocat que alguns sectors percebin "molta inseguretat" en l'ús de la IA.

"Se'l pot confondre i enganyar i això, al final, obre una porta a atacants", indica l'expert en ciberintel·ligència de la consultora Deloitte, Samuel de Tomás. "Al final, com tots els grans avenços i igual que va passar amb internet, té coses molt bones, però també riscos i perills", apunta de Tomás, que situa com a principals contrapartides la possibilitat que la intel·ligència artificial sigui capaç d'imitar i falsificar veus, imatges o vídeos.

Preguntat per com es poden revertir aquests problemes, l'expert admet que fins al moment "és quelcom molt nou" i assegura que cal "conscienciació" per fer-ne un bon ús. "Passa com amb les xarxes socials", compara.

"El ChatGPT és com l'aixada a l'edat de ferro"

Després de tot, els diversos experts consultats per l'ACN coincideixen a dir que "sens dubte" la intel·ligència artificial ha arribat per quedar-se i "no és una utopia del futur". "El ChatGPT és com l'aixada a l'edat de ferro, pràcticament", compara Serra, que opina que aquesta eina marcarà "un abans i un després". "El que fa és ajudar-nos a fer que la nostra feina sigui més fàcil", agrega.

Així doncs, el que canviaran aquestes eines és la manera de fer servir la tecnologia. "La intel·ligència artificial obre tot un nou camp de desenvolupaments i aproximacions i els humans el que hem de fer és aportar el nostre valor afegit", sentencia Batlle.