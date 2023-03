En un gest amb pocs precedents, el Banc Central Europeu (BCE) ha estat instant públicament en les últimes setmanes les entitats financeres –que s’han sorprès– a elevar l’interès que paguen pels dipòsits, un missatge particularment dirigit als sectors bancaris dels països més endarrerits en aquest aspecte, com l’espanyol. La mateixa presidenta, Christine Lagarde, va animar els clients a reclamar-ho als seus bancs en la seva primera entrevista en una televisió espanyola, dijous passat a Antena 3.

L’escenari triat és significatiu. Lagarde, així, està concedint una sèrie d’entrevistes en mitjans de comunicació massius a diferents països de la zona euro per mirar d’acostar el BCE a la població. El seu principal objectiu és explicar per què la institució està apujant tipus per combatre la inflació, amb el consegüent i impopular encariment del crèdit, particularment de les hipoteques. L’altra cara de l’enduriment de la política monetària, en aquest cas positiva per a les famílies, hauria de ser l’augment de la remuneració de l’estalvi, però no s’està produint a tots els països de la unió monetària de la mateixa manera.

«Els clients bancaris han de tenir aquesta conversa amb els banquers i els banquers han de ser assenyats si volen mantenir els seus clients. L’alternativa és canviar de banc i hi ha bastants països on canviar de banc s’ha facilitat, com al meu país, on ho vaig fer quan era ministra de Finances», va recordar Lagarde. L’alta funcionària francesa, així, va mantenir que els banquers han «de cuidar» la sostenibilitat del seu negoci, però alhora «no han d’oblidar-se de remunerar els dipòsits». És una cosa que ja està passant a «bastants països» europeus, va remarcar, però no així a Espanya.

Actualitzar la remuneració

La mateixa Lagarde havia compartit un missatge similar uns dies abans en una entrevista en un diari indi. També el seu vicepresident, l’exministre Luis de Guindos, ha enviat missatges semblants. El setembre passat, en un acte a Valladolid, ja va animar els clients a prendre la iniciativa: «Si vostès són estalviadors i tenen un compte corrent o un dipòsit a termini, jo me n’aniria al banc a demanar-li: ‘escolti, actualitzi’m la remuneració’». Més recentment, en una entrevista a Onda Cero, es va mostrar convençut que «abans o després, més aviat abans, aquesta remuneració anirà a l’alça», ja que el BCE retirarà liquiditat del mercat.

El Banc Central vol que les entitats paguin més pels dipòsits, perquè això l’ajudi a aconseguir el seu objectiu de doblegar l’espiral inflacionista. Les pujades de tipus, així, busquen refredar l’economia per combatre la inflació, al mirar de reduir la demanda dels agents econòmics per una doble via. D’una banda, encarint el crèdit, de manera que a les empreses i llars els sigui més difícil i costós endeutar-se. I de l’altra, elevant la remuneració de l’estalvi, per incentivar-lo i evitar que els diners es destinin a gastar o invertir.

Més rendibilitat

Malgrat això, els missatges del BCE han causat certa sorpresa i malestar en la banca espanyola, en què es recorda que l’àrea de supervisió del mateix banc central (independent de la de política monetària) insta les entitats a guanyar rendibilitat per assegurar la seva solvència i sostenibilitat. Certament, el responsable d’aquesta divisió, Andrea Enria, va advertir el sector fa un mes que, «en el context de pujada dels tipus d’interès i d’acceleració de la transformació digital, més competència en el mercat de dipòsits podria agreujar en gran manera els problemes de finançament».

En qualsevol cas, dins del mateix sector hi ha cert debat sobre la conveniència d’elevar ja o no la remuneració dels dipòsits. Les àrees més lligades a la reputació hi són favorables, però les relacionades amb el negoci advoquen per defensar els marges per augmentar el benefici. L’escenari central ara com ara és augmentar els tipus a partir de l’estiu, coincidint amb la retirada de liquiditat per part del BCE i un any més tard del que el sector preveia el juny passat.