La presidenta del Banc Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, descarta que l'entitat continuï aplicant el conegut com a 'forward guidance', l'estratègia que havia adoptat fins ara i que es basava a avançar pujades de tipus per dotar d'estabilitat als mercats. Així ho ha confirmat en un diàleg amb el comitè d'Afers Econòmics i Monetaris del Parlament Europeu, celebrat aquest dilluns a Brussel·les. Durant la conversa, Lagarde ha justificat la decisió arran l'increment de la incertesa derivada de les tensions al sector financer dels Estats Units i de les turbulències al banc Credit Suisse, tot subratllant que les decisions de política monetària del BCE es basaran sobretot en anàlisis actualitzades.

Per la presidenta del BCE, el banc central prendrà les seves basant-se en tres principis. En primer lloc, tindrà en compte les dades recollides pels analistes, el que a l'entitat es coneix com un enfocament 'data-dependant'. En segon lloc, es fixarà sobretot en la taxa d'inflació subjacent, que és la que no té en compte l'energia i els aliments no processats i que, a diferència de la taxa d'inflació ordinària, continua marcant rècords cada mes que passa.

I com a tercer element, el BCE estudiarà l'impacte que té la política monetària en les condicions de finançament, com per exemple a l'hora de concedir préstecs. "Estic segura que tenim terreny per cobrir i estarem atents als futurs desenvolupaments", ha assenyalat Lagarde.

Per altra banda, la màxima responsable de l'entitat ha reiterat que disposa de les eines necessàries per dotar de liquiditat el mercat "si fos necessari". De nou, però, Lagarde ha defensat que el sistema financer europeu és "resilient" i compta amb la liquiditat "suficient".

Encara amb línia amb els temes de més actualitat, la dirigent francesa ha celebrat l'acció "ràpida" de les autoritats suïsses per assegurar l'estabilitat financera al país, contribuint a la compra de Credit Suisse per part d'UBS.