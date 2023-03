Les discrepàncies entre Ferrovial i Abertis per la gestió d'Autema, la concessionària de l'autopista Terrassa-Manresa, s'ha traslladat dels despatxos als tribunals. Segons explica aquest dimecres ElEconomista.es, l'empresa que presideix Rafael del Pino (i que controla el 76,28% d'Autema) ha denunciat Abertis (que té el 23,72% restant a través d'Acesa) per un bloqueig vinculat al repartiment de dividends.

Concretament, la denúncia s'ha interposat davant del Jutjat de Primera Instància número 22 de Barcelona. El motiu és la discrepància que hi ha entre els socis respecte a la monetització del derivat d'inflació (ILS) a través de la qual la companyia hauria repartit un dividend, però que Abertis va bloquejar en oposar-s'hi a la junta extraordinària celebrada l'estiu del 2021.

L'any 2015, la Generalitat de Catalunya va canviar de forma unilateral el contracte de concessió de la C-16 per poder aplicar descomptes als peatges. Aquest canvi, no va agradar gens a Ferrovial i a Abertis, que van dur la qüestió al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Darrere aquesta primera denúncia hi havia el fet que Autema havia signat un acord de refinançament del seu deute el 2008 amb els seus creditors amb avantatges per aquests anaven vinculats amb la forma en què la Generalitat havia estat pagant la concessió fins aleshores.

Segons ElEconomista.es, Autema va sol·licitar el 21 de maig del 2021 a Ferrovial i Abertis consentiment per a la monetització d'una part a determinar del derivat d'inflació sobre la base del compliment d'una sèrie de condicions econòmiques mínimes. La societat va celebrar una junta extraordinària el 21 de juliol d'aquell any en què Ferrovial va fer valer la seva majoria, però sense el vot favorable d'Abertis. La data límit d'execució aprovada per les entitats financeres era l'1 de desembre de 2021 i en no obtenir-se, en termini, totes les aprovacions requerides i situar-se la valoració del derivat per sota del valor mínim autoritzat per poder dur a terme la monetització, no es va poder fer l'operació.

A instàncies de Ferrovial, Autema va presentar el 28 de juliol del 2022 una demanda davant el jutjat pels potencials danys i perjudicis ocasionats.