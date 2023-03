Un treballador és avui 100 euros al mes més pobre que abans de la crisi del 2008

L'actual crisi de preus està disparant la desigualtat salarial entre els treballadors. No l'està patint igual una persona ocupada en una gran empresa, que una que està en plantilla d'una pime. O no l'està patint igual un operari industrial que un dependent del comerç. Així ho constata l'informe de salaris publicat aquest dimecres per la consultés Icsa i l'escola de negocis Eada, que situa el sou mitjà d'un empleat en 2.022 euros bruts al mes (en 12 pagues). És a dir, comparant aquest sou amb el del mateix treballador abans de la crisi del 2008, pel camí la inflació ha devorat 100 euros mensuals de poder adquisitiu.

La principal conclusió del seu estudi és que els assalariats de les grans empreses estan salvant el seu poder adquisitiu malgrat l'escalada de preus, cosa que la majoria d'assalariats no pot dir. I és que, de mitjana, els salaris en la gran empresa van pujar l'any passat un 6%, al mateix nivell que està ara mateix l'IPC. Mentrestant, les remuneracions a les pimes van créixer entre un 3% -en les mitjanes- i un 3,5% -en les petites-. Els autors de l'estudi assenyalen una "forta resistència a pujar salaris" per part de les empreses, part explicada per l'absorció de beneficis que van deixar de tenir durant el primer any de pandèmia, part per un element "purament cultural" i il·lògic a nivell de marges disponibles per a pagar majors sous. I és que el poc poder adquisitiu que els treballadors havien aconseguit gratar en el cicle d'expansió econòmica previ a la covid l'han perdut en els últims mesos. Mirant enrere i fent una comparativa sobre el poder de compra d'un assalariat espanyol del 2007, abans de l'esclat de la bombolla, i ara, en plena tempesta de preus, el resultat no és favorable. De mitjana un assalariat és 100 euros al mes més pobre que abans de les últimes tres crisis -financera, covid i IPC-. Al llarg d'aquests 16 anys els preus han pujat un 30,1% per a tothom, mentre els salaris dels empleats han pujat un 23,9%, una mica més els dels càrrecs intermedis (24,5%) i una mica més en el cas dels directius (28,7%). És a dir, tots els assalariats han sofert, en termes mitjans, entre crisis i crisis, però els 'soldats rasos' s'han emportat la pitjor part. I a major rang, menor sofriment. "No estem avançant, sinó retrocedint i Espanya no només hauria d'igualar els seus salaris a la inflació, sinó pujar-los", han declarat els autors de l'estudi aquest dimecres en roda de premsa.