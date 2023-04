Quatre exemples de la Fira d'Ocupació del Bages: "És una sort que la tinguem al territori, i encara hauria de ser més gran"

La Fira de l'Ocupació del Bages, que organitzen l'Ajuntament de Manresa i la Cambra de Comerç ha batut rècord absolut d'assistents en una jornada, amb més de 600 persones que hi han passat atretes per les més de 200 ofertes de feina que hi presenten entre les vint-i-cinc empreses assistents i els serveis públics d'ocupació. Parlem amb alguns dels seus protagonistes, figures clau per fer funcionar l'engranatge de la fira.

Maria López: «Hem donat un cop de mà a gent que necessitava revisar el seu currículum»

Manager del departament de recursos humans de Thor Especialidades

En la seva segona presència a la fira, Thor buscava ahir perfils tècnics: químics, biòlegs i experts en comerç internacional. En només un parell d’hores ja acumulava una trentena de currículums d’assistents.

Quina és la seva expectativa a la fira?

L’any passat vam poder cobrir dues places, però en buscàvem més. Aquest any venim amb dos llocs de treball que ens cal cobrir aviat i mitja dotzena d’ofertes pensant en el futur.

A banda de trobar els perfils requerits, què busquen a la fira?

Continuar fent-nos visibles, perquè estem a Castellgalí i no se’ns coneix gaire. Des de fa quatre anys hem començat a treballar de manera intensa en el sector de Recursos Humans. També hem donat un cop de mà a gent que necessitava revisar el seu currículum.

Què li sembla un esdeveniment com aquesta fira?

Els objectius potser no estan del tot alineats amb els nostres. Potser caldria explicar-ho millor als instituts i universitats. A nosaltrs ens caldria una ir amés tècnica. No hem recollit cap currículum d’un químic o d’un biòleg.

Marta González: «A la fira, els joves poden tenir un contacte directe amb Recursos Humans»

Responsable de recursos Humans d’Oliva torras

Per a Marta González, aquesta era la seva segona edició a la Fira de l’Ocupació com a representant d’una de les empreses històriques al Bages al sector del metall.

Quins perfils pretenien cobrir a la fira?

Busquem soldadors, per exemple, però en general costa molt trobar gent que tingui ofici. Són perfils tècnics difícils de cobrir. També busquem muntadors elèctrics o mecànics. En un parell d’hores, al matí, havíem recollit mitja dotzena de currículums, però de moment cap ens servia per a les feines. L’any passat no vam poder cobrir cap lloc de treball, tot i que buscàvem perfils molt similars.

Amb tot, insisteixen a tenir presència a la fira.

Sí, perquè ens suposa una bona oportunitat per poder trobar, malgrat tot, allò que busquem. A més, els joves poden tenir un contacte directe amb els responsables de Recursos Humans per poder presentar el seu curículum, encara que la selecció l’acabi fent l’empresa. Amb tot, a nosaltres sempre ens calen perfils més tècnics i qualificats que aquells que trobem a la fira.

Sònia Hernández: «És una sort que tinguem la fira al territori, i encara hauria de ser més gran»

Formadora ocupacional

Sònia Hernández va assistir ahir a la fira acompanyant un grup de joves d’un curs d’Ampans que esperaven poder entrar en contacte amb el món laboral.

És un bon aparador la fira per als joves que acompanya?

I tant. Els va de meravella. Són nois d’un curs de magatzem i logística, i aquí hi ha moltes empreses industrials i totes necessiten gent per al magatzem. Els joves poden veure quins perfils busquen les empreses i orientar-se segons els estudis que requereixen.

Quines empreses són les que considera que poden ajudar millor els seus joves?

Les que són polivalents, les que tenen activitat logística, però també d’atenció al client. També el CIO, perquè els poden vincular a plans ocupacionals.

Contenta, doncs, amb la fira?

És una sort que la tinguem al territori. I crec que encara hauria de ser més gran, amb més empreses. Perquè el seu contingut interessa més enllà de la comarca.

Algun dels seus nois ha pogut trobar feina?

Crec que un encaixarà a Ausa i podrà començar a treballar ja a inals de curs. És tot un èxit.

Abdeslam Salmoun: «Voldria un lloc de treball estable. Estar pendent de trobar feina és agobiant»

Demandant d’ocupació assistent a la fira

Nascut a Larache fa 50 anys, Abdeslam Salmoun en fa vint-i-cinc que va arribar a Manresa. Ha tingut múltiples ocupacions i ara mateix està contractat per l’Ajuntament de la capital del Bages per a tasques de manteniment.

Què espera trobar a la fira?

Vaig començar a treballar ahir per a l’Ajuntament amb set persones més i tenim feina per a sis mesos, però cal anar mirant cap al futur.

Què li interessaria trobar?

Feina de magatzem, per exemple. O d’operari. He treballat en la construcció, en l’agricultura, en una fàbrica de sabó, en una de roba esportiva, en pintura de fustes... Però sempre són feines precàries, per a tres o quatre mesos. Menys a la construcció, que m’hi vaig estar sis anys. M’agradaria trobar una feina estable, perquè estar pendent de trobar treball és molt agobiant. Vull viure tranquil.

No són temps fàcils.

No. I patim per l’habitatge. Alguns paguem pel que fan tots i la gent et mira malament, però jo també sóc un ciutadà de Manresa, pago els meus impostos. I gent de tots els països ha hagut d’emigrar alguna vegada.