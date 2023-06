Després de vuit mesos d'haver estat llançat a informació pública i a poc més d'un mes de les pròximes eleccions generals, el Consell de Ministres ha aprovat avui el reial decret per a la reforma de la tarifa regulada elèctrica (coneguda com a Preu Voluntari per al Petit Comerç, PVPC) que arribarà a llars i micropimes a partir de l'1 de gener del 2024.

Serà més barata la nova tarifa?

La reforma s'ha dissenyat amb l'objectiu principal de protegir els consumidors de l'excessiva volatilitat que provoca el model actual, vinculat al mercat majorista diari de l'electricitat. En principi, és impossible augurar si la tarifa serà més barata o més cara que l'actual, expliquen fonts del Ministeri de Transició Ecològica. Hi haurà moments en què sí que podrà resultar més barata que l'actual i altres en què no. L'única cosa que s'atreveixen a assegurar aquestes fonts és que la nova tarifa serà més estable i que els consumidors que hi estan acollits (ara són uns 9 milions) quedaran més protegits de vaivens puntuals en els preus, com els causats, en el seu moment, per la borrasca Filomena o per l'esclat de la guerra a Ucraïna. Així, segons recull tant la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) en el seu informe, com el Govern en la memòria econòmica del decret, en un escenari de pics de preus com el dels últims mesos, aquesta tarifa suavitzaria els increments, però en un escenari estable -l'habitual abans de la guerra- podria suposar una alça.

Per què serà més estable?

La nova metodologia de càlcul del PVPC implica una desvinculació parcial de la tarifa regulada respecte dels mercats diaris de l'energia. A partir de l'1 de gener de 2024 la fixació de la tarifa tindrà en compte referències dels mercats a futur de l'electricitat amb la finalitat d'aportar més estabilitat a la factura final. Aquesta incorporació dels futurs serà gradual: representarà el 25% el 2024; el 40% el 2025 i el 55% el 2026. La referències de preus dels mercats a futur, al seu torn, estarà integrada per una cistella de productes a termini amb diferent horitzó temporal: el 10% correspondria al producte mensual; el 36%, al producte trimestral i el 54% al producte anual. Perquè les comercialitzadores es puguin preparar de cara a l'entrada en vigor de la nova tarifa, ja podran fer contractes en el mercat de futurs vinculats al nou PVPC a partir d'aquest 1 de juliol. A més, les comercialitzadores podran incorporar una prima de risc davant de possibles contingències, el cost de les quals serà traslladat al consumidor final.

Qui podrà acollir-se a la nova tarifa regulada?

En l'actualitat hi ha al voltant de 9 milions de consumidors domèstics, empreses i institucions acollits a la tarifa regulada. Ara, l'únic requisit és que tinguin contractada una potència inferior a 10 quilowatts. La reforma afegeix un altre requisit addicional: només es podran acollir se a la nova tarifa consumidors finals i micropimes (de fins a 10 treballadors, amb una facturació inferior a 2 milions i un balanç que no arribi a aquesta quantitat). Aquesta limitació deixarà fora, per exemple, sucursals d'empreses més grans (com podria ser el cas d'entitats financeres, per exemple); també deixa fora edificis d'administracions públiques. A Transició Ecològica expliquen que no han fet una estimació de quants dels actuals 9 milions de consumidors acollits a la tarifa regulada hauran de passar al mercat lliure a partir de l'1 de gener pròxim.

Caldrà renovar el contracte de tarifa regulada?

No. En principi, els consumidors acollits a l'actual tarifa regulada no hauran de fer res per mantenir-s'hi. El canvi serà automàtic. Les empreses que quedin excloses de la tarifa a partir del 2024 (per no ser micropimes) hauran de passar-se al mercat lliure. Si no ho fan, hauran d'assumir un recàrrec del 20% sobre la tarifa regulada.

Totes les comercialitzadores estan obligades a oferir una tarifa renovada?

No. Només estan obligades a oferir-la als seus clients les anomenades comercialitzadores de referència identificades per la CNMC. En aquests moments són vuit comecializadores, vinculades als grups Iberdrola, Endesa, Total Energies, Naturgy, Repsol i CHC. La tarifa regulada no és, en principi, l'opció preferida per les energètiques, perquè el marge de comercialització és fixat per l'administració. Les energètiques prefereixen oferir als seus clients el mercat lliure. No obstant això, el Govern considera que l'opció de la tarifa regulada és útil per a un ampli segment de consumidors amb menys aversió al risc. A més, els consumidors amb bo social han de tenir contractada la tarifa regulada.

El preu de la llum continuarà sent diferent per a cada hora del dia?

Sí, això no canvia. El nou model preserva el senyal de preus horaris perquè manté el diferencial resultant de la casació del mercat diari, amb la finalitat de fomentar patrons de consum eficients per aprofitar les hores més barates, en les quals tenen més presència les fonts renovables de generació.

Per què ara?

La reforma de la tarifa regulada enterra el model creat el 2014 per un Govern del PP, que va quedar indexat als preus diaris del Mercat Ibèric de l'Electritat (Mibel). La reforma aprovada ara obeeix a un compromís del Govern amb la Comissió Europea quan va rebre el vistiplau de l'anomenada excepció ibèrica per a Espanya i Portugal, que va permetre posar un topall al preu del gas en la generació elèctrica. Així, la nova tarifa havia d'estar llesta abans que expiri l'excepció ibèrica, el 31 de desembre.