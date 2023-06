La facturació del sector TIC preveu tancar l'any passat amb una facturació de 23.500 milions, xifra que suposa un increment del 4,4% en relació amb el 2021, segons el 15è Baròmetre del sector Tecnològic a Catalunya. Tot i aquest creixement, la seva participació al PIB es va reduir mig punt, fins al 9%, en comparació amb l'any anterior. Segons l'informe, la disminució és el resultat de la recuperació del conjunt de l'economia catalana, un context que s'espera que beneficiï a curt termini el teixit tecnològic per la seva posició com a subministrador de serveis a altres sectors. D'altra banda, el 67% de les empreses enquestades assegura que el negoci va millorar el 2022 i concretament un 16% assegura que la facturació va augmentar més d'un 20%.

Aquest darrer grup està format principalment per empreses que superen els dos milions d'euros, segons les dades del baròmetre. Les previsions de les empreses apunten a un augment del 67,7% dels ingressos.

Al 2022, el nombre d'empreses TIC se situa en les 17.811 va augmentar el 5,5% mentre que l'ocupació va créixer el 8,9%, fins als 123.700 llocs de feina, i representava el 18,8% de tots els treballadors del sector tecnològic a l'Estat. A més, l'informe indica que el resultats mostren com l'onada d'acomiadaments de les tecnològiques a escala global no ha tingut impacte entre el teixit català i preveu que el 60% de les empreses incrementin la plantilla.

Sous poc competitius

Els enquestats situen la manca de talent com una de les principals preocupacions del sector i més de la meitat consideren que la fuga de professionals qualificats perjudica el sector, amb l'oferta de sous poc competitius i pitjors condicions laborals en comparació a altres països. Concretament, el 65% assegura que si no hi hagués manca de talent podia augmentar la seva facturació.

Una de les mesures per retenir els treballadors ha sigut la implementació del teletreball (66%), juntament amb plans de formació, promoció i retenció.

Un altre aspecte destacat del 15è baròmetre és la manca de dones al sector TIC. Només representen el 26% de les professionals i d'aquestes, un 23% ocupa posicions tecnològiques.

D'altra banda, l'estudi cita el 'cloud' i els serveis al núvol com la tecnologia de més impacte per al sector, amb un 62%, seguit de la intel·ligència artificial. En el cas de les companyies de demanda, hi ha una diferència entre les que compten amb un departament TIC i les que no en tenen. El 70,5% del primer grup veu la IA i les seves aplicacions com la tecnologia amb més impacte, mentre que el 35% de les segones menciona el 'cloud'. Tanmateix, el 35% de les que no compten amb una àrea tecnològica específica interna no destaquen cap disciplina com a puntera.