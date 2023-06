Avui en dia, estar connectat i actualitzat en la nostra feina és clau. Pels enginyers, una bona xarxa de contactes i estar al dia en quant a les últimes tendències del sector pot marcar la diferència. És per això que des del Col·legi d’Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials de la Catalunya Central (CETIM) posen a la disposició dels professionals el registre de persones col·legiades.

Amb aquest buscador, el CETIM posa a disposició dels interessats tot el seu directori de professionals, donant visibilitat als col·legiats davant noves oportunitats professionals. Si ets enginyer et pots buscar a través d’aquest enllaç indicant únicament el teu nom i cognoms. Si no hi apareixes, podries perdre oportunitats importants. Per ser-hi, l’únic requisit és estar col·legiat. A més, cal recordar que si no ho estàs, podries estar treballant de forma irregular, ja que, segons la llei 7/2006 és obligatori estar col·legiat per exercir professionalment en l’àmbit industrial.

Aquest directori és només una de les eines que el CETIM posa a disposició dels col·legiats per impulsar la seva tasca i destacar-los en el sector, a part de les ofertes formatives, el recolzament legal i laboral i altres mitjans per donar visibilitat als professionals. Col·legiar-se, a més, suposa una gran ajuda per a mantenir una vinculació activa amb la professió i per obrir noves portes a partir de les connexions professionals i de la promoció dels col·legiats.

Tot això permet als enginyers col·legiats encarar la seva feina amb plenes garanties i amb tot el recolzament i assessorament disponible que ofereix la entitat, la qual cosa suposa un valor afegit en el desenvolupament dels seus projectes i treballs que els clients o les empreses valoren molt positivament en el moment de decidir-se per un professional.

Col·legiar-se és molt fàcil. Només cal haver acabat els estudis i estar en possessió de qualsevol de les titulacions referides als estatuts del col·legi. Un cop fet, els professionals apareixen en el registre de professionals i ja poden gaudir de tots els avantatges i recursos que el CETIM ofereix als seus col·legiats.