La signatura d'hipoteques va caure a l'abril fins a 4.477 signatures, de manera que va registrar la xifra més baixa des de l'octubre del 2020, és a dir, dels dos últims anys i mig. Segons les dades provisionals de l'Estadística d'Hipoteques de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), es tracta d'un descens del 27% respecte de l'abril de l'any passat i del 30,8% en comparació amb el març. A més, la xifra també suposa encadenar tres mesos consecutius a la baixa. Tot plegat arriba en un context de pujada dels tipus d'interès. De fet, a l'Estat el tipus d'interès mitjà de les noves hipoteques sobre habitatges es va situar per sobre del 3% a l'abril (3,09%) i va superar en més d'un punt la xifra de fa un any (1,77%).

Malgrat tot, Catalunya va estar, de nou, entre les comunitats de l'Estat amb més hipoteques signades sobre habitatges en el quart mes de l'any, tan sols darrere d'Andalusia (5.473) i seguida de la Comunitat de Madrid (4.373). El capital prestat per a la constitució d'hipoteques va ser de 697.776 milions d'euros, un 32,8% menys que fa un any i un 33,6% per sota del març.

A l'Estat, el nombre d'hipoteques sobre habitatges també va caure, en concret un 18,3% interanual, fins a 27.053 signatures. En comparació amb el mes anterior el descens va ser del 25,2%.

En relació amb els tipus d'interès, l'estadística de l'INE destaca que un 61,3% de les hipoteques sobre habitatges van ser a tipus fix i un 38,7% a variable. D'aquesta manera, el tipus fix ha perdut pes, tenint en compte que fa un any representava el 75,1% del total (i 24,9% el variable).