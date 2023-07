La patronal del vi català celebra la seva assemblea general a Heretat Oller del Mas

La patronal del vi català ha celebrat aquest matí la seva assemblea anual a l'Oller del Mas, que ha aplegat prop d'un centenar de responsables de cellers catalans. L'associació, que presideix el manresà Valentí Roqueta des de fa gairebé una dècada, aplega el 80% dels productors del vi del país, i organitza la seva assemblea anual de manera itinerant pels diferents cellers del país. Aquesta ha estat la tercera ocasió en què la patronal del vi català ha organitzat al Bages la seva reunió ordinària. L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i el conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, han presidit el dinar de cloenda de l'assemblea, en el que ha estat el primer acte oficial del conseller amb el sector vitivinícola.

Al matí, la patronal s'ha reunit a porta tancada per aprovar els comptes de l'assemblea i per debatre sobre el futur del sector, preocupat per la sequera i també per l'acció de la fauna sobre les vinyes, com ha destacat posteriorment Valentí Roqueta en el seu parlament previ al dinar. Mantenir la qualitat dels vins dels cellers catalans i invertir en formació, recerca i innovació, han estat altres aspectes abordats durant la reunió.

Abans del dinar, l'alcalde Aloy ha recordat la tradició vinícola del Bages, "el gran productor històric del país", i ha posat en valor la tasca dels disset cellers de la DO Pla de Bages, axí com el projecte de l'Oller del Mas. El seu responsable, Frank Margenat, ha rebut de mans de Valentí Roqueta una placa commemorativa de la reunió de la patronal. Margenat ha insistit també en la necessitat d'unir esforços en un projecte conjunt que doni volum al vi català.

Roqueta, per la seva banda, ha demanat la col·laboració de l’administració pública en qüestions com la sequera i els efectes del canvi climàtic en la vinya. "Hem de de quantificar les inversions que necessita el sector en aquest procés d'adaptació i aconseguir el suport de l'administració en aquesta matèria de gran transcendència per al futur de la vitivinicultura al nostre país, tot estudiant possibles vies de finançament que permetin al sector desenvolupar estratègies per frenar els alarmants efectes del canvi climàtic sobre el sector del vi", ha destacat Roqueta.

Quant a la presència d'animals salvatges a les vilnyes, Roqueta ha reclamat una "ràpida i efectiva solució", en la qual, amb tot, ja s'està treballant mitjançant la Taula de Cogestió per al Control de Danys Cinegètics a la Vinya.

El president de l’AVC ha aprofitat per reivindicar la creació de la Catalan Wine House, un projecte que el sector considera "de país". D'un país que Roqueta ha qualificat de "referent vitivinícola del Mediterrani". La Catalana Wine House consistiria, a grans trets, en habilitar un recinte a Barcelona per donar una projecció global de la producció vitivinícola nacional al turisme. En aquest sentit, Roqueta ha animat a crear campanyes de promoció conjunta dels Vins Catalans per incrementar la competitivitat en els mercats internacionals. Roqueta tmabé ha apel·lat a la "unitat i la força" conjunta del sector per fer front a un futur en que el sector considera que s'ha s’incrementar el valor econòmic del vi, per tal de retribuir totes les baules de la cadena.

El conseller Mascort ha refermat el "compromís" del seu departament per dur a terme un estudi de costos per promoure l’equitat a la cadena i preus dignes pels pagesos i pageses, així com una estratègia d’augment de notorietat del vi català, un pla que suposa una inversió d'un milió d'euros. Per al conseller, el vi i els escumosos són els productes "que expliquen el país", i esdevé en conjunt un sector que afavoreix l'arrelament de la població al teritori. Una fórmula per garantir, ha apuntat, "que la gent de fora de Barcelona tingui les mateixes oportunitats".

Mascort ha insistit en el pla del Govern per aconseguir que, en l'horitzó del 2030, "Catalunya produeixi el mateix però amb menys aigua". "És l'hora d'obrir el debat no de l'oferta, sinó de la demanda", ha apuntat quant a les accions per combatre els efectes del canvi climàtic i, més concretament, la sequera que arrossega durant més de dos anys Catalunya. Per al conseller, el sector del vi és, malgrat el context climàtic, "resilient, dels pocs amb tanta esperança posada en el mig termini".

Mascort ha mostrat el suport del departament al sector del vi i en especial a la pagesia. Per a Mascort, es tracta, en definitiva, d'un dels sectors més potents del país, com demostra el seu volum de negoci, que s'ha incrementat un 4% en un any, en passar de 333 a 347 milions d’euros. Quant al total de la producció, el vi català genera 87 milions d’ampolles anuals.

