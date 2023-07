Més de 500 pagesos i 200 tractors s’han reunit aquest matí a Madrid convocats per Unió de Pagesos (UP) i la Unió de Unions d’Agricultors i Ramaders. Diferents columnes procedents de Catalunya, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Extremadura i País Valencià s’han aplegat davant el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació per reclamar mesures suficients i concretes de l’Estat davant els efectes de la sequera en el sector agrari. La columna catalana era formada per una cinquantena de tractors i uns 200 agricultors i ramaders, amb presència d’una desena de pagesos de la Catalunya Central, i va iniciar la marxa dilluns des de Girona.

El motiu de l’acte de protesta, que ha començat cap a les 11.15 h, és exigir al Govern central celeritat a l’hora d’aprovar mesures i que concreti com es distribuiran en el sector, previstes al reial decret que va aprovar per fer front a la sequera. UP denuncia que «els 276,71 milions d’euros ja establerts al Reial Decret-llei 4/2023 i els 81 milions de la reserva de crisi de la Política Agrària Comuna [PAC] utilitzats per l’Estat són totalment insuficients per articular ajuts directes per pal·liar pèrdues i sobrecostos». Per la seva banda, Unió d’Unions d’Agricultors estima «unes pèrdues de producció als cultius per la sequera de 4.805 milions d’euros a tot l’Estat i un sobrecost estimat dels pinsos de 7.987 milions, amb la mitjana dels darrers 5 anys». I afegeixen que aquestes dades no inclouen els sectors de la fruita i la vinya.

El sindicat català indica que el Ministeri d’Agricultura «no preveu la compensació dels lucres cessants (pèrdues) de la producció i dels mitjans de producció (arbres, etc.) amb ajuts directes» i remarca que el Ministeri «tampoc ha escoltat la demanda d’ajuts directes associats al pla proteic a l’oví i cabrum amb la flexibilització de la Política Agrària Comuna [PAC], ni té previst fer ús dels fons disponibles del Fons Europeu Agrari de Desenvolupament Rural dels programes aprovats per dotar de recursos els ajuts directes».

UP denuncia que «falta articular mesures fiscals, com l’adequació de mòduls de l’IRPF, o l’exempció de tributs lligats a la gestió de l’aigua, entre els quals els de les quotes de reg. el sindicat considera que «l’Estat tampoc ha respost amb mesures socials per a la pagesia, com l’exempció de les quotes del Règim Especial de Treballadors Autònoms [RETA] agrari per un any».

El sindicat assegura que «si no s’articulen urgentment les mesures suficients per fer front a les conseqüències d’aquesta sequera es posarà en risc la continuïtat de la pagesia professional catalana i, de retruc, de les entitats associatives del sector (cooperatives, ADV, comunitats de regants, etcètera)».