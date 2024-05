Com arribar a l'espigó de Darth Vader de Barcelona

Sembla una al·lucinació. Dones la volta a l'espigó i apareix de cop Darth Vader, ja mimetitzat amb el fons marí, com si portés una trilogia amb els Pirates del Carib. Aquí segueix, un hivern després, a prova de jedis i temporals. Impressiona veure'l entre peixos que aletegen amb la fatxenderia de Han Solo mentre escoltes en viu la seva mítica respiració d'ultratomba (el so original del dolent dolentíssim d'Star Wars es va treure d'un regulador de busseig). Aquest dissabte, dia d'Star Wars, es reprenen les visites submarines al costat fosc de Barcelona.

Aquesta és una galàxia molt, molt pròxima. L'espigó de la Nova Mar Bella, rebatejat el setembre passat com “l'espigó de Darth Vader”. És el sentit homenatge submarí a Dani Vader, així l'anomenaven des de fa anys; Dani Robles, sense capa de dolent. Era el Darth Vader de l'associació Star Wars Catalunya. Va morir fa gairebé dos anys de manera sobtada. Només tenia 49 anys.

Aquest era el seu espigó favorit. On solia bussejar quan no es posava el vestit de dolent intergalàctic. Li encantava fer sortides nocturnes aletejant amb llanterna. Li continuen encantant –donen per fet família i amics- sol de veure les cares dels submarinistes que es topen ara amb ell.

Vanas Dive organitza sortides al costat fosc amb parada selfie (una vegada al mes fins a octubre). És el centre de busseig del qual Dani era habitual. On es va planejar l'homenatge submarí. Aquest dissabte a les 10.00 hores, reprendran les immersions intergalàctiques coincidint amb el dia d'Star Wars: 4 de maig (“May the 4th”, en anglès, sona igual que el principi de la frase estrella de la saga: “May the Force be with you”, “Que la força t'acompanyi”). I sí, es recomana tirar de força: la mar està a 15 graus.

"El fons marí l'ha acollit amb molt d'afecte", somriu Oliver Sanchez, el propietari de Vanas Dive. "No ha passat ni un any -diu- i la vida ja l'ha envaït completament".

Gesta èpica

“Missió Vader”, la van anomenar. Va ser un pla més conscienciós que el de la construcció de l'Estrella de la Mort. La màscara es va omplir de formigó i es va soldar a una planxa d'acer. Gairebé hora i mitja de maniobres submarines i moments de gesta èpica. Va haver-hi corrent, molt de vaivé i màscares entelades per l'emoció. És molt difícil plorar sota l'aigua, van descobrir.

La màscara de Darth Vader, abans de la seva instal·lació al fons submarí / A. S.

El casc el va oferir Juan Antonio Ecija, amic d'en Dani, company de busseig i un dels soldats imperials de l'associació d'Star Wars. “Amb en Dani sempre havíem fet la broma de la relació de Darth Vader amb el busseig –recorda-. El regulador del busseig és el que usaven per fer el soroll de Darth Vader a les pelis”.

Avís per a aventurers amb màscara i tub: aquest Darth Vader submarí està a tot just 7 metres de profunditat, però lluny de la riba. “amb un tub respirador no arribes a veure'l si no saps on està”, avisa el propietari de Vanas Dive. “Està per fora de la línia de boia: a 300-350 metres de la costa”. Ell mateix va triar la roca: més o menys plana i protegida de temporals. I sí, ha aguantat bé el seu primer hivern, fins i tot el temporal Nelson, "un dels més forts de les últimes dècades", apunta l'Oliver. Era de preveure -somriu- que la Força l'acompanyaria.