L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef) ha empitjorat una dècima les previsions de dèficit de Catalunya per al 2023. L'ens que presideix Cristina Herrero ha elevat el dèficit fins al 0,7% del PIB, mentre que a l'abril el situava en el 0,6%. En qualsevol cas, es tracta d'estimacions més pessimistes que les que va incloure la Generalitat en els pressupostos del 2023, on situava el dèficit al voltant del 0,3% del PIB. És per aquest motiu que l'Airef ha recomanat al Govern que en els comptes del 2024 "s'evitin increments de despesa" o "reduccions d'ingressos de caràcter estructural". De mitjana, l'ens calcula que les comunitats autònomes tancaran l'any amb un dèficit del 0,4% del PIB.

L'Airef ha revisat les seves previsions a partir de les dades d'execució disponibles fins al moment i altres xifres actualitzades per les comunitats. En el cas de Catalunya, l'autoritat fiscal ha detallat que l'empitjorament de les previsions es deu al fet que s'han revisat a la baixa els ingressos a partir d'impostos, així com els recursos provinents dels fons europeus. Pel que fa als fons europeus, l'ens ha calculat que fins al moment Catalunya ha executat el 65% dels recursos assignats (1.706 milions d'euros) i xifra en 594 milions d'euros els recursos pendents per al 2023. De nou, es tracta de xifres lleugerament més pessimistes que les de la Generalitat. A l'Estat, l'Airef ha indicat que l'augment de les despeses i la disminució dels ingressos -a conseqüència de la pròrroga del paquet de mesures anticrisi-, impedirà complir els objectius de dèficit.