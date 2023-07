El pròxim dijous 20 de juliol l’Espai Plana de l’Om de Manresa acollirà novament una jornada organitzada per Regió7 i Prensa Ibérica, amb la col·laboració de Control Group, sobre ciberseguretat, una temàtica cabdal en el món digital i connectat en el qual vivim ara.

La jornada, que es farà entre les 10 del matí i les 12 del migdia, s’adreça al públic en general, i té com a objectiu informar sobre com afecta el cibercrim a les empreses i cada cop apunta més cap als petits negocis i als autònoms, en els quals el potencial d'afectació pot ser devastador per la seva capacitat econòmica, més limitada que la de les grans firmes. A més, també buscarà proporcionar eines per protegir les empreses d'aquests possibles atacs, a més de promoure un entorn empresarial segur en l'era digital.

Amb el lema "Ciberseguretat: cap a un Internet més segur", la jornada començarà amb una ponència en la qual es tractarà el tema general, recordant que, actualment, es produeixen més de 200 estafes diàries a grans i petites empreses, que servirà de preàmbul de la taula rodona d'experts en la qual s'analitzarà en detall la situació actual. L'acte comptarà amb la participació de Selva Orejón, directora executiva d'onBranding i pèrit judicial especialitzada en Ciberinvestigació, protecció de la Identitat Digital i la reputació online, i amb Ricard Doña, cap de la Unitat Central de Delictes Informàtics dels Mossos d'Esquadra.

Durant el transcurs de la taula rodona, que moderarà un periodista especialitzat de Regió7, el públic podrà plantejar dubtes als experts. Per assistir, només cal emplenar aquest formulari.