Lidl destinarà 140 milions d’euros al seu futur magatzem de Martorell

La cadena de supermercats Lidl ha anunciat que la inversió prevista per a la seva nova plataforma logística de Martorell serà de 140 milions d’euros. Segons ha explicat la cadena en un comunicat, l’entrada en funcionament d’aquest nou magatzem està prevista per al 2025. Es tracta d’una instal·lació de 66.000 metres quadrats i 144 molls de càrrega, i complementarà la plataforma que la cadena ja té a Montcada i Reixac. De fet, el projecte es va posar en marxa, ara fa gairebé set anys, per la impossibilitat d’ampliar les seves instal·lacions a Moncada, que ocupen 46.000 metres quadrats.

La inversió de 140 milions suposa la més elevada que ha fet mai l’empresa a l’Estat espanyol des que hi va arribar fa ja tres dècades. El nou magatzem de Martorell, que es construeix en una parcel·la de més de 126.000 metres quadrats al sector industrial Xàmenes, a tocar de l’AP-7, serà el més gran a Espanya i un dels més grans al continent europeu de Lidl. L’operació, que té com a objectiu «intensificar de manera decisiva el seu desenvolupament de negoci a la zona nord-est d’Espanya, respon, recorda la companyia en el comunicat, «a la necessitat de l’empresa d’adequar els seus recursos logístics al creixement que experimenta a Catalunya i altres comunitats de l’Estat». I ha de permetre, afegeix la nota, «continuar generant riquesa i ocupació locals a més d’obrir noves botigues modernes i eficients i adquirir cada vegada més productes regionals». Lidl apunta que, segons la consultora PWC, l’impacte de l’empresa a Catalunya ja és de gairebé 1.300 milions d’euros (el 0,55% del PIB català) i genera uns 26.000 llocs de treball directes, indirectes i induïts (el 0,74% del total a Catalunya). La cadena ja disposa d’una xarxa de més de 120 establiments i una plantilla de més de 4.000 persones a Catalunya, i realitza compres a proveïdors locals per vlor de més de 820 milions d’euros. Així, diu Lidl, amb la nova operació de Martorell pretén «afermar la seva posició com un dels principals dinamitzadors de l’economia i el mercat laboral catalans». El futur magatzem de Lidl a Martorell, recorda l’empresa, forma part d’un pla d’expansió a nivell estatal que, en termes logístics, preveu tres altres projectes distribuïts per tota la península: un a Parla (Madrid), en una parcel·la de més de 145.000m2–; un altre a Constantí –en una parcel·la d’uns 185.000m2, amb l’entrada en funcionament a mitjans de 2024 d’un magatzem provisional en el mateix municipi fins que el propi no estigui construït– i un tercer a Villadangos del Páramo (Lleó) –en una parcel·la d’uns 158.000m2–. Després d’haver inaugurat recentment el seu magatzem d’Escúzar (Granada), Lidl disposa avui dia d’una xarxa de 12 plataformes logístiques a Espanya.