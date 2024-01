CCOO ha anunciat aquest divendres una convocatòria de vaga per al proper 9 de febrer al grup Renfe i Adif. Una aturada que justifica per l'eliminació de les categories d'ingrés al grup Renfe, pactat el juliol de 2023 i l'incompliment de l'acord per implantar la jornada de 35 hores a Adif i Adif AV, un pacte, segons subratlla el sindicat, anul·lat pel Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible. Prèviament a la vaga, CCOO ha organitzat una concentració davant del Congrés dels Diputats el 30 de gener.

El sindicat denuncia "la vulnerabilitat" que pateixen els representants dels treballadors, ja que els acords de millora "es paralitzen o revoquen en estaments governamentals externs a les pròpies empreses, buidant de contingut el dret a la negociació col·lectiva".