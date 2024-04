La Generalitat crea una beca per a "influencers" que facin vídeos en català

El govern impulsarà una nova línia d'ajudes per a 24 beques, amb una dotació de 312.000 euros, per a la creació de vídeos en català o occità per part d'influencers, amb l'objectiu d'ajudar a la seva professionalització i que el català sigui un idioma d'"ús normal" a internet.

Es tracta d'una iniciativa inèdita i "innovadora", que es durà a terme durant el període 2024-2025, amb 8 beques per a la realització de 18 vídeos en dos anys (amb una dotació de 19.500 euros per a cadascun) i 16 beques per a la realització de 9 vídeos en dos anys (amb una dotació de 9.750 euros cadascun).

Els creadors de continguts en català que es presentin hauran d'elaborar una proposta de sèrie de vídeos, amb una durada mínima de 5 minuts i màxima d'1,5 hores, en format digital, que serà valorada segons criteris temàtics, amb "especial èmfasi" en els continguts sobre cultura, llengua, esports, e-esports, moda, visibilització del territori o continguts educatius.

També es tindrà en compte la "qualitat" de la proposta, així com la "qualitat del pla de difusió" d'aquesta.

En una trobada amb periodistes, la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, al costat del secretari de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha donat a conèixer aquesta iniciativa, la convocatòria de la qual es publicarà el pròxim dia 21 de maig.

Les beques està previst que es convoquin cada any, però són plurianuals, de manera que els creadors de contingut que hagin rebut la beca no podran demanar-la en la convocatòria següent perquè estaran encara dins del termini de la mateixa beca.

Garriga ha indicat que la intenció és becar cada any 24 creadors de contingut diferents respecte de la convocatòria anterior.

Al seu judici, és "absolutament necessari" que la llengua catalana estigui present en "tots els àmbits" i, especialment, en aquest tipus de "continguts", molt dirigits als més joves.

Aquestes ajudes s'emmarquen en les propostes que duu a terme el Govern entorn de la llengua i la "consciència lingüística", tant en l'àmbit institucional com en la societat civil.

D'altra banda, aquest dimarts s'engega una nova línia de subvencions destinada a quinze publicacions culturals periòdiques en llengua catalana i occitana, amb una dotació total de 600.000 euros en dos anys.

Les ajudes donaran cobertura a les despeses d'edició i distribució d'aquestes publicacions en format paper i digital.

Podran optar a les subvencions les empreses i entitats privades sense ànim de lucre que editin publicacions sobre literatura, inclosa la infantil i juvenil; llengua catalana o occitana; arts visuals o escèniques, dansa, circ i música; disseny, fotografia i cinema; història i patrimoni; filosofia, pensament i crítica cultural; cultura popular i tradicional i cultura digital.

Les publicacions han de tenir una trajectòria mínima de cinc anys i han de ser editades en català o occità íntegrament, encara que poden comptar amb una versió en altres llengües.

Per la seva banda, Francesc Xavier Vila ha defensat que el Pacte Nacional per la Llengua, una de les prioritats de l'executiu català, és "ambiciós", però també "realista" perquè el creixement de la població que hi ha hagut a Catalunya en els últims anys és "una variable significativa" a la qual cal respondre amb "recursos i dinàmiques necessàries, no solament perquè s'aprengui la llengua, sinó perquè se n'incorpori l'ús".