El món de l'audiovisual es tornar a citar a Barcelona en la vintena edició de l'Integrated Systems Europe (ISE), que se celebra fins divendres al recinte de la Fira de Gran Via. Pantalles transparents, panells resolucions avançades, avatars fets amb intel·ligència artificial i drons ocupen els vuit pavellons del saló que vol demostrar saló que abasta "molt més de pantalles". "És obligatori ser aquí si formes part de la indústria audiovisual", assegurava un expositor australià a l'ACN. En aquesta quarta edició a Barcelona, els passadissos del complex firal han notat més presència de companyies xineses, que són molt potents en la indústria manufacturera del sector, a la recerca de "noves oportunitats a Europa".

Amb un 30% més d'espai, el saló ha obert portes aquest dimarts amb 1.340 expositors procedents de 155 països. El certamen audiovisual tindrà sobretot públic estatal però també provinent de països com la Xina, el Regne Unit, Alemanya i Itàlia.

Una de les companyies que ha vingut cinc edicions és el fabricant de pantalles BOE que assegura que ha sigut la primera ha desenvolupat una pantalla amb resolució de 16K. "Totes les companyies xineses hem de buscar oportunitats a Europa", ha dit Victoria Xu, la responsable del negoci al continent, on s'esperen trobar socis per a integrar els seus desenvolupaments. La companyia no ha portat la tecnologia més innovadora a l'ISE però sí que n'ha dut de 8K, de flexibles i de 3D.

L'ISE és una "plataforma per connectar" diferents segments d'una indústria que ha escalat globalment des de la fi de la pandèmia de covid i amb l'augment del treball híbrid, la digitalització i "la presència en centres comercials, a les botigues i a les oficines", ha destacat el responsable d'enginyeria al departament de 'visual display' de Samsung Espanya, Jesús Guardiola.

Guardiola ha remarcat la importància que el saló se celebri a Barcelona per "facilitar" els contactes, tot i ser "una setmana molt intensa de treball, però és una feina agraïda". La tecnològica aterra amb "la novetat absoluta" de la pantalla micro led transparent, una nova tecnologia que té usos en museus, en corporatiu, en retail i establiments com ara una joieria de luxe o una marca de luxe. Per ara, la multinacional disposa, segons ha dit el responsable d'enginyeria, "del prototip" i permet fer "muntatges molt especials que anteriorment no s'havia aconseguit", però encara no té una data de llançament al mercat.

Ben a prop de Samsung, se situa l'estand més gran de la fira, el de la també coreana LG, que mostra solucions digitals per tot tipus de sectors. També al Hall 3 hi ha la projecció immersiva en forma de paraigües amb una cascada multicolor d'Epson o la sala de reunions immersiva de Panasonic.

D'altra banda, aquest tipus d'innovacions es poden veure a la façana del complex de Fira de Gran Via amb la pantalla transparent més gran del país, de la mà de l'empresa Sono. La instal·lació, de 193 metres quadrats i formada per 950 làmines enganxades al vidre, quedarà al recinte un cop acabat el saló audiovisual. Quan no està encesa, té una transparència del 80%.

20 anys de fira

En l'edició que marca el 20è aniversari del saló, alguns expositors han fet balanç de les dues dècades de vida de l'ISE, recordant que al principi poca gent hi creia i ara és una indústria que "creix a tot el món", diu Soren Norgaad, responsable comercial de Diversified Comunications. "Si ets part de la indústria audiovisual, és obligatori ser aquí, innovacions i noves tecnologies cada any, és perfecte per fer connexions i per això hem vingut de tan lluny, d'Austràlia", ha afegit.

Alguns dels expositors també rememoraven com va créixer el saló exponencialment, fins al punt que les últimes edicions a Amsterdam hi havia carpes a fora del recinte per donar cabuda a tothom. "Fa 20 anys, gran part de tecnologia era analògica i ara amb el salt digital hi ha proveïdors de senyal, de distribució i cada vegada hi ha més gent dins del sector. Nosaltres, que érem visitants, també ens hem convertit en expositors", ha detallat el director comercial de la catalana Sono, especialitzada en integració d'equips audiovisuals per grans esdeveniments i projeccions fixes.

Un saló més enllà de les pantalles

El saló consta aquest any de set àrees tecnològiques: la secció d'àudio, producció de contingut i distribució, senyalització digital, educació i tecnologia, enllumenat i escenaris, edificis intel·ligents i sistemes de comunicacions unificats. "És una fira d'integradors, dels vuit pavellons només dos es dediquen a pantalles, tractem tot el que abasta el sector audiovisual professional", ha subratllat Pérez.