Amb un total de 9.006 aturats, el Bages va tancar el mes de gener amb una reducció del nombre de persones registrades sense feina, respecte del mes de desembre de l’any passat, del 0,56%. Aquest percentatge suposa la retallada de l’atur més elevada d’entre les comarques grans del país, segons les dades que va fer públiques ahir l’Observatori del Treball i Model Productiu a partir de l’estadística del Ministeri de Treball.

De fet, només quatre comarques, entre les divuit amb més de 100.000 habitants al conjunt català, van reduir el seu nombre d’aturats el mes de gener: a més del Bages, l’Alt Penedès (-0,52%), el Baix Penedès (-0,24%) i el Vallès Oriental (-0,08%). En canvi, set comarques d’aquest grup, entre les quals l’Anoia ((1,51%), van incrementar el seu nombre de persones sense feina registrades a les oficines de Treball per sobre de la mitjana catalana (que va ser, el gener, de l’1,07%): Baix Llobregat (1,16%), Maresme (1,18%), Gironès (1,53%), Baix Camp (1,60%), Barcelonès (1,83%) i Alt empordà (2,17%).

Amb tot, el Bages continua entre les comarques amb una taxa més elevada de l’atur. El Baix Penedès és qui encapçala la llista, amb el 13,72%, i la segueixen l’Anoia (11,17%), el Baix Camp (11,07%) i després el Bages (10,63%). D’entre aquest grup de comarques grans, l’atur més baix és el registrat al Baix Empordà (7,81%).

El gener, i respecte del desembre, només el Bages, el Baix Llobregat Nord (-0,3%) i el Solsonès (-0,41%) han retallat el seu nombre de persones sense feina, entre les comarques de la Catalunya central, que, en el seu conjunt, ha experimentat un increment de l’atur del 0,41%, menys que la mitjana nacional (1,07%). A la regió central, l’atur ha pujat especialment a l’Alt Urgell (5,01%) i ho ha fet per sobre de la mitjana catalana a la resta de comarques on s’ha incrementat, tret del Berguedà, on l’augment ha estat del 0,65%.

En termes interanuals, l’atur a la regió central s’ha reduit més que a la mitjana catalana (1,49% per l’1,3% nacional). Ho ha fet a totes les comarques interiors, excepte al Berguedà (+0,95%) al Solsonès (2,74%) i al Moianès (5,82%). Només al Baix Llobregat (-6,48%) i a la Cerdanya (-6,26%) la disminució ha estat superior a la mitjana nacional.

Les dades a Catalunya

En conjunt, el 2024 ha arrencat amb un increment del nombre d’aturats i una frenada de l’ocupació. Catalunya ha encetat el nou any amb 3.690 desocupats més. Malgrat el lleuger increment, el nombre total de persones sense feina s’ha situat en 347.071 i ha assolit la xifra més baixa en un gener des del 2008 (aleshores eren 282.897). Així mateix, durant el primer mes de l’any s’han destruït 34.912 llocs de treball, una caiguda del 0,94% en comparació amb el mes anterior i ja s’encadenen quatre mesos a la baixa. Tot i això, el total de cotitzants s’ha enfilat fins a les 3.674.897 persones i també marca un nou rècord de la sèrie històrica en aquest mes.

El gener és un mes en què habitualment incrementa l’atur i es destrueix ocupació respecte del desembre per l’impacte del final de la campanya de Nadal. Amb el repunt d’aturats, el nombre de desocupats ja encadena quatre mesos a l’alça. Ara bé, si es compara amb l’any anterior, enguany hi ha 4.573 aturats menys (-1,3%) i 96.755 feines més (+2,70%).

Al conjunt de l’Estat, l’atur registrat ha augmentat en 60.404 persones, un increment del 2,23% respecte del desembre. Així, el gener ha tancat amb 2.767.860 ciutadans apuntats a les llistes dels serveis d’ocupació amb la intenció de trobar una nova feina. En comparació amb l’any passat hi ha 140.537 aturats menys, xifra que equival a un descens del 4,83%.

Pel que fa a l’ocupació, el nombre de treballadors que cotitzen a la Seguretat Social també ha caigut, amb 231.250 afiliats menys (-1,11%), fins a situar-se en un total de 2.676.860, la xifra més alta de la sèrie històrica en un primer mes de l’any. En relació amb l’any passat hi ha 523.537 treballadors més (+2,61%).

Per sectors, l’augment de l’atur a Catalunya s’ha concentrat en els serveis, amb 3.672 desocupats més. En canvi, la desocupació ha baixat en la construcció (-230 persones), a la indústria (-180 persones) i l’agricultura (-97 persones).