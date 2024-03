La manresana Opground presenta el seu reclutador virtual de personal al MWC

L’start up manresana Opground presenta al Mobile World Congress el seu reclutador de personal virtual, que funciona amb Intel·ligència Artificial. Opground, de la qual són fundadors els manresans Eduard Teixidó, Jordi Vall i Marcel Gozalbo, s’exhibeix entre les desenes d’empreses que la Generalitat, mitjançat Acció, acompanya al Mobile al pavelló Catalunya dins de l’espai Four Years From Now.

Al Mobile d’enguany (ja és la seva quarta participació al 4YFN), Opground presenta una funcionalitat que analitza les feines que busquen els demandants i les seves habilitats professionals i ho compara amb allò que les empreses precisen del mercat de treball, en una selecció personalitzada de dades gestionades mitjançant la IA. El seu objectiu, expliquen, és eliminar els currículums.

Es tracta d’un sistema que connecta, doncs «talent i empreses», diu Teixidó. Els professionals que busquen feina passen una única entrevista amb una eina «100% desenvolupada a casa i sense biaixos de cap mena», assegura Teixidó, que apunta que justament els biaixos esdevenen un dels grans problemes de la Intel·ligència Artificial. ChapGPT, diu, «processa molta informació i n’extreu resultats, però no saps com interpreta aquestes dades, perquè treballa en base a estadístiques», «Nosaltres som com una finestra amb doble vidre, empreses i talent, amb un buit al mig, on hi ha la informació que processem, que queda filtrada, i aconseguim així que no siguin rellevants variables sobre l’edat o el gènere», precisa el soci d’Opground. «No hi ha contaminació involuntària», conclou Teixidó.

Opground va néixer el 2020, just després de la pandèmia. «Ho va fer sense saber què estava naixent. Amb 20 anys ja havia fet un invent, però no vaig trobar gent per invertir. Llavors em vaig posar a treballar per a una empresa, però sempre pensava que treballar per a un mateix pot ser millor», explica Eduard Teixidó, enginyer mecànic de formació. Juntament amb un economista i advocat i un enginyer informàtic van fundar fa quatre anys Opground, en la qual ja hi ha connectats més de 12.000 professionals i més de 900 empreses. En aquest temps, el servei ha pogut posar en contacte 600 professionals amb empreses. Ara Opground busca fer un salt, per al qual necessita tancar una ronda de finançament de mig milió d’euros.

El Mobile suposa per a Opground una enorme oportunitat de negoci. «Tots els que estan al congrés són clients potencials nostres. Sempre n’hem marxat amb centenars de contactes», apunta Teixidó. Per atraure l’atenció, Opground munta al Mobile una ruleta gegant amb premi: proves sense cost de la seva funcionalitat digital.