Visualitzar i donar a conèixer l’economia social i solidària al Berguedà per recuperar la força que el cooperativisme va tenir a la comarca a principis del segle XX. Aquest és l’objectiu de la jornada Berguedà Cooperatiu, que es farà a Gironella el dissabte 16 de març, fruit de les diferents trobades entre les entitats de l’ Economia Social i Solidària (ESS) del Berguedà. Mitjançant un treball de l’historiador Daniel Raya, una exposició i un espai participatiu, es debatrà i reflexionarà sobre el passat, present i futur de l’ESS al territori.

Al Berguedà, l’Agència de Desenvolupament i l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central treballen de bracet per promoure l’Economia Social i Solidària a la comarca. Un model d’emprenedoria que tot i que al Berguedà és més fluix que en altes comarques centrals, en els últims temps ha crescut. Aquesta és la percepció d’Alba Rojas, coordinadora de l’Ateneu Cooperatiu: «La sensació des que vam arrencar finals del 2016 fins ara és que hem aconseguit fer visibles iniciatives i persones que tenen ganes d’emprendre de manera col·lectiva propostes interessants al Berguedà, algunes amb resultats positius i d’altres no, però és molt important que hi hagi inquietuds, preguntes, accions». Alba Rojas també ha parlat del tercer sector: «les organitzacions del tercer sector no se sentien interpel·lades per l’economia social i solidària i ara s’ha obert un espai de treball interessant».

A part del suport en la creació i consolidació de cooperatives, l’Ateneu Cooperatiu i l’Agència de Desenvolupament també ofereixen especialització en altres àmbits com ara en l’obtenció d’ajuts i subvencions, la gestió econòmica i la legislació o la definició del model de negoci. L’aposta per fomentar el cooperativisme al Berguedà és clara, segons Sebastià Prat, conseller comarcal d’Estratègia de Desenvolupament, Indústria i Empresa: «Volem fer créixer tot l’àmbit cooperatiu, social i solidari com una forma de fer economia que en aquests moments pren més sentit que mai. No podem plantejar economies en creixement constant quan tenim un planeta amb recursos limitats, i això posa en valor una economia més basada en les necessitats del territori, en les persones i en l’entorn».

En aquest sentit, la jornada del dia 16 ha de servir per posar sobre la taula eines per desenvolupar un pla de treball adaptat a les necessitats dels col·lectius i entitats del Berguedà.

Durant el darrer any d’actuació l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central ha ajudat a la constitució de 27 nous projectes d’economia social i solidària a les comarques centrals (Bages, Berguedà, Osona, Moianès, Lluçanès i Solsonès), més del doble que l’any anterior, que hi va haver 13 constitucions. El nombre de projectes acompanyats també va augmentar i van ser 140, 44 més que l’any anterior.

Una altra acció de l’Ateneu Cooperatiu és el projecte «El fil de la cooperació», amb el Museu del Ter de Manlleu, en el marc del qual ben aviat es podrà disposar de la publicació digital d’un llibre de l’historiador Daniel Raya que repassa els 130 anys de cooperativisme al Berguedà. Segons ha explicat l’autor, «Des de finals de segle XIX les cooperatives van tenir una presència notòria i una evolució destacada». Raya repassa experiències i vivències d’un cooperativisme rural. Aquest estudi també ha permès dues troballes, en concret la localització dels fons documental de la cooperativa La Flor Obrera i de la Cooperativa Bassacs.

El material històric de la Cooperativa Bassacs serà ara de consulta pública gràcies a la donació del fons a l’Arxiu Municipal Josep Busquets de Gironella. L’entrega dels documents es va fer aquest dimarts.