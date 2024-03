Alumnes d'ADE de la FUB estudien com donar un nou ús a vàlvules d'acer

Algunes de les boles d'acer inoxidable per a vàlvules que fabrica l'empresa manresana Inoxforma les ha de rebutjar per motius de qualitat i aquest material acaba convertit en ferralla. Ara, però, els estudiants de primer curs del Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) del Campus Manresa de la UVic-UCC tenen el repte de donar-hi una segona vida. Durant sis setmanes, els alumnes han de pensar propostes per poder reciclar aquest material i donar-li un nou ús. Entre d'altres, estan treballant en projectes vinculats a l'embalatge, la decoració o l'enllumenat. "Al final tot comença sent una assignatura de la uni, però si podem fer calers i crear una empresa, ens encantaria", apunta Pau Garbutt, un dels estudiants.

Estudiants del Grau d'ADE de la Facultat de Ciències Socials de Manresa treballen des d'aquest curs en un projecte que permet treballar la creació d'un projecte empresarial d'economia circular. L'empresa Inoxforma -especialitzada en la transformació de xapa d'acer inoxidable- ha proposat als alumnes que pensin idees de negoci a partir d'aquest material que han de rebutjar i que acaba convertit en ferralla. La mateixa gerent de l'empresa, Elvira Garcia, serà l'encarregada d'avaluar personalment les propostes.

Garcia explica que l'exigència tècnica que tenen els seus productes és "molt elevada" i, de vegades, han de rebutjar algunes esferes perquè no tenen les característiques òptimes. "És un percentatge de material que nosaltres reciclem com a ferralla i, parlant amb la universitat, vam plantejar que els estudiants poguessin aportar idees de negoci", exposa. "És important que se'ls presenti un projecte real i que no sigui inventar coses impossibles, sinó coses que es puguin dur a terme", explica Garcia.

Treballar en projectes reals

Durant sis setmanes, els alumnes de primer curs de l'assignatura Iniciativa Empresarial han estat treballant en aquesta proposta. El degà de la Facultat de Ciències Socials i director del Grau en ADE, Marc Bernadich, ha explicat que el fet de treballar en projectes reals aporta un aprenentatge "molt més vivencial". "Hem vist important treballar amb un producte concret i no deixar-ho a la seva lliure creativitat perquè, de vegades, això feia que es perdessin en històries molt grans o empreses impossibles", exposa. Bernadich diu que els grups estan "molt més motivats" i creu que és un "incentiu" pels alumnes el fet que les propostes que han fet puguin esdevenir una realitat.

En total s'han creat una dotzena de grups d'alumnes que estan treballant en diferents propostes vinculades, entre d'altres, a la decoració, l'enllumenat i l'embalatge. Un dels grups està format per la Carla Ruiz, el Carlos López i la Wafae Boushaba. Tots tres han ideat un projecte per transformar la bola d'acer en una mena de font que es posaria a les piscines i que permetria expulsar aigua calenta. "Hem ideat un producte bonic, però que al mateix temps permet generar energia renovable fent que s'escalfi l'aigua que expulsa la font", explica Ruiz.

Un altre dels projectes creats pels estudiants és un embalatge per a rellotges de luxe. "Hem observat que tots els 'packagings' que hi ha al mercat per als rellotges són quadrats", exposa un dels alumnes, Jordi Albaiges, que afegeix que ells han decidit aprofitar l'esfera per fer un embalatge rodó. Un dels seus companys de grup, en Pau Garbutt, ha dit que, si se'ls presenta l'oportunitat, tenen ganes de poder vendre el producte: "Al final tot comença sent una assignatura de la uni però si podem fer calers amb aquest producte, benvinguts seran".

Al final del procés, els alumnes hauran de definir el seu model de negoci i presentar-lo en una ronda ràpida. Consisteix en una presentació de la idea de negoci a un possible inversor amb un temps limitat de dos o tres minuts. En aquest cas, la simulació inclourà la presència de la gerent d'Inoxforma, que serà present en totes les presentacions