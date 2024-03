El sector turístic preveu fregar el ple per Setmana Santa, tot i el lleuger augment dels preus

El sector turístic afronta una "molt bona" Setmana Santa i gran part de Catalunya preveu fregar el ple. Les nevades de fa quinze dies han reactivat la temporada d'esquí i les estacions del Pirineu encaren el final de campanya amb l'oferta de pistes més amplia de l'any. El bon temps esperona el litoral, que confia que amb les reserves d'última hora podrà penjar el cartell de complet entre Divendres Sant i Dilluns de Pasqua. Tot i l'augment dels preus, el sector constata "ganes de fer vacances" i assegura haver deixat enrere definitivament la pandèmia. Els hotels de Barcelona són els únics que preveuen registres "lleugerament inferiors" als de fa un any, que atribueixen a què enguany la Setmana Santa caigui en març en comptes d'abril.

En concret, el Gremi d’Hotels de Barcelona preveu omplir un 85% de les habitacions, per sota del 87% del 2023. Els apartaments turístics de la capital catalana també pronostiquen una ocupació al voltant del 85%, nivells “molt similars” als de l’any anterior, segons explica el president d’Apartur, Enrique Alcántara, en declaracions a l’ACN. L’associació sectorial detalla que la majoria de les reserves són de famílies de països del sud d’Europa, que estaran a la capital catalana uns cinc dies i que van fer la reserva fa dos mesos. “Encarem la Setmana Santa molt il·lusionats”, valora Alcántara.

Les agències de viatges, per la seva banda, enguany tenen un 5 i un 10% més de reserves que l’any passat. Segons dades d’ACAVE, els preus també s’han enfilat entre un 5 i un 10% interanual i, tal com és habitual, les destinacions més escollides són les capitals europees -París, Londres i Roma, sobretot-, i a l'Estat destaquen els viatges a Madrid, les Canàries -per aprofitar el bon temps- i Andalusia, que en aquestes dates té les processons com a principal atractiu. Pel que fa als turistes que arribaran a Catalunya, provenen sobretot de França i el Regne Unit. Destaquen també els nord-americans.

L'aeroport de Barcelona té 9.703 operacions programades des del divendres 22 de març fins al dilluns 1 d'abril, una cinquantena més que l'any passat (9.647). El Divendres Sant serà el dia amb més activitat, amb 945 operacions; seguit del dilluns de Pasqua, amb 942.

Pel que fa a viatges en tren, Renfe ha ofertat més de 913.000 places en el seu conjunt de serveis (AVE, Avlo, Alvia, llarga distància i regionals) a Catalunya. La companyia també destacala demanda de trens cap a Madrid i Andalusia, així com els trajectes que connecten amb Castelló, València, Alacant, Múrcia, Marsella i Lió. A més, apunta que durant la Setmana Santa tendeix a registrar un increment de mobilitat en els serveis que comuniquen Barcelona amb les comarques gironines i la Costa Daurada.

Pels qui viatgin en cotxe, enguany omplir el dipòsit costarà pràcticament el mateix que l’any passat: a les portes de la Setmana Santa la gasolina s’ha situat en 1,61 euros el litre (1,63 fa un any) i el dièsel 1,53 euros, igual que el 2023, segons les últimes dades del Butlletí Petrolier de la UE.

Ocupació del 90% a Lleida, que arribarà el ple complet al Pirineu

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida preveu una ocupació al voltant del 90% a les zones turístiques de la demarcació, especialment al Pirineu, on es podria arribar al ple complet, durant els festius. Les nevades de fa quinze dies han reactivat la temporada d'esquí i les estacions encaren el final de campanya amb bons gruixos i el volum de pistes obertes més ampli des que es va donar el tret de sortida al desembre. En paral·lel, acaba de començar la temporada d'esports d'aventura amb l'oferta de descensos en ràfting als rius així com altres disciplines de natura. A Ponent, l'espectacle de la floració als camps de fruiters també es troba en el punt més àlgid. La meteorologia jugarà un paper clau per acabar de veure si es compleixen les expectatives optimistes del sector.

El litoral gironí fregarà el ple

A la demarcació de Girona els hotels del litoral del Baix Empordà i la Selva tenen les ocupacions més elevades amb unes reserves d'entre el 80% i el 90% els dies festius (del Divendres Sant al Dilluns de Pasqua). El president del Gremi d'Hotels de Lloret de Mar, Enric Dotras, avança que preveuen "penjar el cartell de complet" gràcies a les reserves d'última hora que sempre fa el client nacional.

Els càmpings gironins també compten amb xifres molt positives que es mouen entre el 80% i el 90%. El president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra, recorda que bona part dels clients que tenen són internacionals i, per tant, no celebren la Setmana Santa. Això fa que tinguin unes entrades "esglaonades". Malgrat tot, els empresaris apunten que les bones dades serveixen d'indicador d'una bona temporada turística a l'estiu.

Els apartaments turístics de la demarcació també encaren les vacances amb "molt bones perspectives" i unes reserves que superen el 80%. A més, les estades són més llargues que en altres establiments (els hotels són d'entre dues i tres nits de mitjana) i la meitat dels clients s'hi quedaran més de 4 nits. La majoria dels visitants seran nacionals i sobretot de la demarcació de Barcelona.

Montserrat, un dels punts més visitants de la Catalunya Central

L'ocupació turística a la Catalunya Central se situa entre el 50% i el 90%. Un dels punts més visitants durant aquests dies és Montserrat on els allotjaments del santuari fregaran el ple entre Dijous Sant i Dilluns de Pasqua. Per contra, al Berguedà, una de les comarques amb més cases de turisme rural, en aquests moments l'ocupació no supera el 75% durant els dies festius, una situació que contrasta amb la de l'any passat, quan es va fregar el 100% d'ocupació. El president de l'associació d'Agroturisme del Berguedà, Oriol Baños, diu que és una "anomalia" i que "no és l'habitual". A Osona les reserves estan entre el 50% i el 100% en funció de l'allotjament i la ubicació.

Les competicions esportives fan repuntar les reserves a Tarragona

A la demarcació de Tarragona, les diferents destinacions turístiques confien a arribar a una ocupació mitjana d'un 80% durant la Setmana Santa. Tal com explica a l'ACN el portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona (FEHT), Xavier Guardià, l'arribada de 40.000 joves que participaran en competicions esportives en diferents municipis ha fet repuntar les reserves. Tant la Costa Daurada, a les Terres de l'Ebre com a l'interior preveuen assolir els pics màxims de visitants entre dijous i diumenge de la setmana vinent, amb percentatges d'ocupació que rondaran el 90%. Segons Guàrdia, pràcticament tots els càmpings i apartaments turístics obriran portes, així com el 80% dels hotels.

Els visitants arribaran principalment d'arreu de Catalunya però també de Madrid, País Valencià, Aragó, Navarra i el País Basc. Pel que fa al turisme internacional, el mercat francès -per proximitat- també acostuma a arribar i el fet que enguany l'aeroport de Reus ja hagi començat a operar permetrà que hi hagi estades de britànics i irlandesos.

A la zona del Delta i interior del Baix Ebre i el Montsià, els allotjaments rurals preveuen que les reserves d'última hora ajudin a millorar les previsions inicials d'ocupació: un 20% el primer tram de la setmana i un 50% els quatre dies festius de finals de setmana. "Parlem del 70 o 80% com a molt, sent optimistes. En el conjunt de la Setmana Santa parlem d'un 20%, ha baixat molt", certifica el president de l'Associació de Turisme Rural de les Terres de l'Ebre (Aturebre), Juanjo Bel.

Una de les causes que explicarien aquest descens, apunta, seria un "excés d'oferta", tant pel que fa a la proliferació de pisos turístics com d'autocaravanes. "Abans omplies poc o molt tota la setmana i els dies de festa era el 80 o 90% garantit. Hi ha un excés d'oferta i s'ha de valorar", conclou.

Per últim, a la Terra Alta la previsió d'ocupació dels allotjaments rurals se situa en el 95%, per sobre de l'any passat, segons apunta la presidenta de l'Associació de Turisme Rural de la comarca, Pilar Miró. Els turistes que visitaran les Terres de l'Ebre aquests dies procedeixen, majoritàriament, de Barcelona, la seva àrea metropolitana i el País Valencià.

Els allotjaments de Sitges, pendents de les reserves d’última hora

Al Garraf, els allotjaments de Sitges preveuen omplir gairebé totes les places els dies festius, mentre que la resta de la Setmana Santa aspiren a un 75% d’ocupació de mitjana. El fet que enguany el calendari anticipi aquestes vacances fa que les reserves d’última hora prenguin molta més força, especialment d’aquells clients dubitatius entre els destins de costa i muntanya, ja que la temporada de neu ara viu un bon moment.

“Confiem que els resultats finals seran bons, però caldrà esperar”, apunta el president del Gremi d’Hostaleria de Sitges, Oskar Stöber, que precisa que el 70% de clients d’aquests dies seran catalans i espanyols. Pel que fa als efectes de la sequera, lamenta que les notícies sobre aquesta qüestió “fan que la marca turística pateixi”, si bé a hores d’ara no poden quantificar si hi reserves de menys per aquest motiu.

Pel que fa als càmpings, l’associació que agrupa els negocis de la demarcació de Barcelona augura una Setmana Santa “molt bona”. Preveuen omplir quasi totes les places dels càmpings mitjans, si bé els més grans esperen igualar l’ocupació d’ara fa un any, de més del 70%. “Estem a l’expectativa de si els destins d’equí acaben tenint tirada, però tant els negocis de platja com els de muntanya estan rebent moltes peticions”, assegura a l’ACN el president de l’Associació de Càmpings de Barcelona, Albert Casas.

Amb la Setmana Santa falcada, el sector posa ara la mirada a la temporada d’estiu, inquiet per la impossibilitat d’obrir les piscines segons les restriccions actuals. Insisteixen a la Generalitat que faci una excepció “perquè les piscines als càmpings són essencials”.