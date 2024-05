El Sabadell celebra aquest dilluns un consell d’administració per estudiar l’oferta del BBVA

El consell d’administració del Banc Sabadell celebrarà aquest dilluns una reunió per analitzar l’oferta d’absorció del BBVA, segons han indicat fonts financeres. La setmana passada, l’entitat basca va confirmar el seu renovat interès pel banc presidit per Josep Oliu, amb la proposta d’atorgar una acció de nova emissió per cada 4,83 accions del Sabadell, el que suposa una prima del 30%. A més, el BBVA ofereix al Sabadell tres seients al seu consell d’administració -un dels quals una vicepresidència- i comptar amb una doble seu corporativa, mantenint així les instal·lacions del banc a Sant Cugat del Vallès.

La capitalització actual del Sabadell és d’uns 10.255 milions d’euros, i aquest dilluns manté els números verds a la borsa, a l’espera de la decisió del consell. El BBVA té una capitalització d’uns 57.500 milions.

Si tirés endavant, l’absorció del Sabadell per part del BBVA seria l’operació bancària més important a l’Estat des de la fusió entre CaixaBank i Bankia.

El nou banc, segons l’oferta del BBVA, es convertiria en un dels més sòlids i grans d’Europa, “amb uns actius totals per sobre del bilió d’euros i més de 100 milions de clients al món”. A més, el BBVA considera que podria esdevenir “el primer banc per capitalització borsàtil de la Zona Euro”.