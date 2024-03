Quan cal presentar la declaració de renda? Les dates i novetats clau

Aquest any la campanya de la renda 2023 començarà el pròxim 3 d'abril i es prolongarà fins a l'1 de juliol, segons el calendari del contribuent del 2024 publicat per l'Agència Tributària. En aquesta campanya cal donar compte dels ingressos i les rendes obtinguts durant el 2023 i també dels corresponents a l'impost de patrimoni. Generalment, al voltant de tres de cada quatre declaracions tenen dret a devolució perquè les retencions que se'ls han practicat superen allò que han de liquidar; i la major part de la resta donen com a saldo pagar.

Aquestes són les dates clau de la pròxima campanya d'autoliquidació:

3 d'abril del 2024

Comença el termini per sol·licitar l'esborrany i comença alhora el període per presentar la declaració de la renda per Internet.

7 de maig de 2024

Comença el termini per presentar la declaració de la renda per via telefònica.

25 de maig de 2024

S'inicia el termini per a la sol·licitud de cita prèvia per fer la declaració de forma presencial.

3 de juny de 2024

S'obre el termini per presentar la declaració de manera presencial a les oficines de l'Agència Tributària o entitats col·laboradores.

26 de juny

S'acaba el termini per presentar la declaració per Internet si el resultat és ingressar amb domiciliació en compte.

També és el darrer dia per sol·licitar cita prèvia per fer la declaració per via telefònica o de forma presencial.

1 de juliol

Últim dia per presentar la declaració de la renda per qualsevol de les vies establertes.

Els requisits essencials per presentar la declaració de la renda són haver guanyat un salari de més de 22.000 euros cada any. Si s'ha tingut més d'un pagador al llarg de l'any, el límit és llavors a partir de 15.000 euros, en comptes dels 14.000 establerts fins a l'última declaració. A més, si el contribuent ha ingressat més de 1.500 euros amb algun dels pagadors secundaris, també és obligatori presentar la declaració, encara que no s'arribi als 14.000 euros.

Algunes novetats

En aquesta campanya ja s'ha fixat l'obligació de presentar la declaració de la renda a través de mitjans electrònics, sempre que l'administració tributària asseguri l'atenció personalitzada als contribuents que necessitin assistència.

També s'hauran de presentar les primeres declaracions sobre les operacions realitzades amb criptomonedes i una declaració informativa anual les persones i entitats residents a Espanya i els establiments permanents al territori espanyol de persones o entitats residents a l'estranger, que proporcionin serveis per salvaguardar claus criptogràfiques privades en nom de tercers, per mantenir, emmagatzemar i transferir monedes virtuals.

Així mateix, les persones o entitats residents a Espanya i els establiments permanents en territori espanyol de persones o entitats residents a l'estranger, que proporcionin serveis de canvi entre monedes virtuals i moneda fiduciària o entre diferents monedes virtuals, intermediïn de qualsevol manera en la realització d'aquestes operacions o proporcionin serveis per salvaguardar claus criptogràfiques privades en nom de tercers, per mantenir, emmagatzemar i transferir monedes virtuals, també han de presentar una declaració informativa anual.

Pel que fa a futures campanyes de la renda, el Govern ha estès fins al 31 de desembre del 2024 totes les mesures destinades a les reformes que ajudin a realitzar un consum més sostenible d'energia, sigui a cases particulars o en blocs de veïns. Aquests ajuts permetran deduir-se un 20%, 40% o 60% d'IRPF als que impulsin aquestes actuacions sobre les seves propietats.

Així mateix, l'Executiu permet als autònoms que apliquin el mètode d'estimació objectiva per al càlcul del rendiment net de la seva activitat econòmica. L'excepció són les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, que ja tenen un límit quantitatiu per volum d'ingressos específic.

En matèria de lloguers, els canvis en la deducció per als propietaris no varien per a aquesta declaració, ja que les modificacions han entrat en vigor aquest 1 de gener, per la qual cosa s'aplicaran la renda que es presentarà a la primavera del 2025.

Alhora, la directiva europea, coneguda com a DAC 7, obligarà les plataformes digitals com Wallapop o Vinted a compartir certa informació sobre els seus venedors amb les autoritats fiscals dels països de la Unió Europea a partir de l'1 de gener de 2024, sempre que hagin realitzat més de 30 operacions o hagin obtingut més de 2.000 euros a les vendes. També afecta la següent declaració.