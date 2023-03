Si tens disponibilitat per incorporació immediata i t'interessaria treballar al sector logístic, continua llegint.

Des de Gi Group, la firma de serveis de treball temporal i permanent placement de Gi Group Holding, multinacional italiana líder en solucions de Recursos Humans, estan convençuts que et poden ajudar a trobar la teva feina ideal al sector logístic. Actualment, necessiten incorporar Manipuladors/es i Mossos/es de Magatzem per a important empresa del sector logístic per a les zones de Manresa i Sant Fruitós del Bages.

Condicions i requisits de l'oferta de feina per manipuladors i mossos de magatzem

Les funcions principals a realitzar en aquests llocs de treball són les següents:

– Manipulació de producte tèxtil.

– Embossament i etiquetatge.

– Picking per radiofreqüència.

– Expedicions.

D'altra banda, els requisits exigits són:

– Disponibilitat per treballar a les zones de Sant Fruitós de Bages i Manresa.

– Vehicle propi (Imprescindible).

– Disponibilitat per a incorporació immediata.

– Experiència prèvia al magatzem i agilitat manual.

– Proactivitat i ganes de treballar.

Per part de l'empresa, s'ofereixen aquestes condicions:

– Contracte Fix Discontinu.

– Salari segons conveni.

– Jornada Completa.

– Torns rotatius de matí i tarda.

Inscripcions a les ofertes de feina

Qualsevol persona interessada a optar a aquestes vacants per treball al sector logístic, es pot inscriure' com a candidat clicant còmodament en aquest enllaç cap a l' oferta de MANIPULADORS/MOZOS DE MAGATZEM A SANT FRUITÓS DEL BAGES I MANRESA.