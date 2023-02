Catalunya és la comunitat on estudiar un grau dels més econòmics, els d'humanitats i arts, és més car. Aquesta és una de les conclusions d'un informe de l'Observatori del Sistema Universitari que analitza el compliment dels acords estatals per reduir el preu dels estudis universitaris. En canvi, pel que fa als graus més cars, normalment els científics, se situa a la banda mitja. L'informe analitza la disparitat de preus entre les comunitats i constata que una mateixa carrera de l'àmbit de les arts i les humanitats costa més del doble a Catalunya que a Astúries. La forquilla va dels 1.061 als 1.108 euros i dels 518 als 942, respectivament. Tot i això, Catalunya és la comunitat on més s'ha reduït el preu de la primera matrícula d'un grau.

L'informe analitza la situació actual, en la que recorda que s'obre una nova etapa per la desregulació i descoordinació entre comunitats autònomes dels preus públics per matricula. I és que la Conferència General de Política Universitària deixa de fixar el seu límit i passa a referir-se a un "marc general de contenció o reducció". Fins arribar aquí però, el 2020 va establir un acord per la reducció dels preus fins aquest curs i l'informe analitza com s'ha fet aquesta reducció en les diferents comunitats.

En aquest sentit, a Catalunya el preu mínim d'un curs de grau en primera matrícula s'ha reduït en 455 euros entre el curs 2019-2020 i l'actual, i el màxim ho ha fet en 1.264. Això equival a una reducció del 30% pel que fa al preu mínim i d'un 53,3% del preu màxim.

Amb aquestes xifres, Catalunya és la que més reducció ha registrat, seguida de Madrid on tant el preu mínim com el màxim han baixat gairebé un 21%.

En canvi, si s'analitza l'evolució des del curs 2011-2012 fins al 2022-2023 a Catalunya la reducció per al preu mínim ha estat només del 3,6% i la del màxim del 35,7%. En aquest cas, és Astúries la que més baixa, amb descensos de gairebé el 40%.

Amb l'aplicació d'aquestes baixades, a Catalunya una primera matricula en un grau va dels 1.061 als 1.108 euros, mentre que hi ha comunitats on la diferència és entre els 755 i els 1.339 euros, com a Castella i Lleó.

La presidenta de l'Observatori, Vera Sacristán, ha valorat que Catalunya partia d'una posició "molt alta" i per això, malgrat les "grandíssimes" reduccions fetes, ha afirmat que la situació és millor "però no òptima".

Màsters habitants

L'informe analitza també la situació dels màsters habilitats (aquells necessaris per exercir una professió, com el cas del professorat). El preu de la primera matrícula d'aquests estudis s'havia d'equiparar per aquest curs als preus mitjans de la primera matrícula d'un grau a cada comunitat. La conclusió de l'informe però és que l'acord no s'ha complert totalment. En el cas de Catalunya, apunta que sí s'ha fet, situant-se el preu en els 18,46 euros per crèdit.

En línies generals, aquests preus també presenten molta disparitat al conjunt de l'estat, amb una diferència que va dels 591 euros als 1.283. A Catalunya la reducció del preu mínim i del màxim ha estat de 622 euros (-35,9%) des del curs 2020-2021. A la UNED és on més han baixat (-51,9%) –tot i que no compleix l'acord-, mentre que a Extremadura, Cantàbria i Castilla i la Manxa no ho han fet.

Tot i això, Sacristán ha apuntat que Catalunya continua tenint dels preus més elevats pel que fa a aquesta tipologia. En concret, és la segona amb el preu més elevat (18,46 euros per crèdit), per darrere de Navarra (21,38).

Màsters oficials no habilitats

Tot i la regulació, l'informe recorda que el 90% dels màsters oficials són no habilitiants i, per tant, han quedat fora d'aquesta regulació. Malgrat això, Catalunya forma part de les cinc comunitats on s'ha optat per baixar els preus i és també la que més ho ha fet, amb una baixada del 60% per al preu mínim en primera matrícula i del 40% per al màxim. En euros, la variació ha estat de 1.659 i 1.106 euros, respectivament.

Pel que fa a la disparitat entre comunitats, hi ha diferències de fins a quatre vegades en el preu.

Per últim, l'informe de l'Observatori conclou que repetir assignatura és en molts casos "un privilegi per a rics". Això és com a conseqüència del fet que les administracions apliquen un sobrecàrrec al preu de segones matrícules, càrrec que Catalunya elimina amb els pressupostos aprovats la setmana passada però que no queda recollit a l'informe.

A l'estat, matricular per segona vegada una assignatura de grau pot costar des d'un 36% més (Aragó) fins a més del doble (Madrid).

Catalunya és la comunitat amb els doctorats més cars

Pel que fa als doctorats, Catalunya, juntament amb Castella i Lleó, és la comunitat amb un preu més car. El preu de la matricula anual per tutela de doctorat aquest curs és de 401 euros a Catalunya, el mateix preu que a Castella i Lleó, mentre que a Andalusia se situa en els 60 euros. Pel que fa al preu per a la defensa de la tesi, a Catalunya és de 157 euros, situant-se cap a la meitat de la tabla. Castella La Manxa és la comunitat més cara (260) i Galícia la més barata (117).