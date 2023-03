Una de les coses que més ens costa fer a les mares i pares és posar límits de manera respectuosa i conscient. O els posem des de l’autoritarisme, recorrent a frases com: «és així perquè ho dic jo» o «aquí mano jo», o ens anem a l’extrem oposat: la permissivitat, i no els posem.

«Els nostres fills necessiten límits, els permeten créixer segurs», ens diu l’experta en criança conscient i autora del llibre Límites: Cómo educar con límites conscientes y crecer juntos, de Míriam Tirado, «però, si no volem perdre la connexió amb els nostres fills, hem d’establir-los des del respecte, sense caure en amenaces, xantatges, càstigs i por». D’acord, i això com es fa?

L’experta ens dona set consells fonamentals per començar a posar límits de forma conscient i respectuosa:

1 - Repetim que nosaltres som els adults

No tenim referents de com posar límits de manera conscient i respectuosa. Aquesta falta ens porta a posar-los de la mateixa manera com ens els van posar a nosaltres: des de l’autoritarisme, cridant, castigant… Si volem fer-ho d’una altra manera, cada vegada que estiguem a punt de cridar, «recordem que nosaltres som els adults, que no ens deixarem desbordar-nos emocionalment. Que tenim recursos per tornar a la calma i relacionar-nos d’una altra manera amb els nostres fills», diu Tirado. I hi afegeix: «Haurem de repetir-nos-ho, fins que ens surti de manera automática, aquest nou model respectuós. Perquè tot es pot aconseguir si hi ha voluntat, consciència, paciència i treball interior».

2 - Tenim límits molt clars

Hi ha mares i pares als quals el que els costa és simplement posar-los. Se senten malament quan ho fan, perquè els seus fills s’enfaden, «per això els límits han d’estar revisats, qüestionats i assimilats com a necessaris, perquè sabem que són bons per als nostres fills, perquè vetllaran pel seu benestar. Això ens donarà seguretat a l’hora de posar-los. Els posarem tranquils, sabent que són indispensables», ens diu Tirado. «Per això, no es tracta de posar límits perquè sí, sinó posar límits molt pensats, molt reflexionats. Els justos i necessaris».

3 - No és necessari que ells ho entenguin

Hem de deixar enrere la il·lusió que hem d’aconseguir que els nostres fills i filles entenguin el perquè dels límits que els posem. No podem pretendre que ens diguin: «Oh, mamà, moltes gràcies per posar-me límits, em fan sentir segura», o «Gràcies, papà, per no haver-me deixat jugar més a la consola, perquè jugar-hi molt temps no és bo per a mi». «La meva relació amb els límits va canviar quan em vaig adonar que la majoria dels que posem als nens no podran comprendre’ls ni valorar-los fins molts anys després, quan siguin adults. Mentrestant, lluitaran i picaran de peus, perquè és el que els toca fer», apunta Tirado. I és que un error comú és viure com un fracàs el fet de posar un límit als nostres fills i que no el vegin raonable, sinó com una injustícia.

4- Per corregir, abans cal connectar

«Hi ha alguna cosa que hem de tenir molt clar per comunicar-nos amb els nostres fills, i és que la connexió va abans que la correcció», comenta Tirado. «Si no connectem amb ells, res del que diguem després per corregir-los tindrà l’efecte que desitgem, perquè, en el seu interior, sentiran que no els comprenem, i no hi haurà pedagogia possible per a això». Posarem un exemple per entendre-ho millor: suposem que cometem un error a la feina perquè estem passant una mala ratxa. La nostra cap s’adona de la ficada de pota i ve a parlar amb nosaltres. Ens sermoneja, ens fa sentir malament. El lògic és que l’endemà arribem al treball amb por de tornar a equivocar-nos. Una altra opció és que ens cridi al despatx i ens digui que sabem que aquest error no l’hem comès a propòsit i que es pregunta si estem bé, si ens passa alguna cosa. S’interessa per nosaltres, ens escolta, connecta amb nosaltres i ens proposa que busquem una solució juntes. L’endemà, l’actitud amb la qual tornem a la feina és una altra. Hi tornem amb ganes de fer les coses bé, no per por que ens enxampin i ens tornin a esbroncar, sinó perquè ens sentim part d’un equip.

5 - Cal negociar

Una negociació ocorre quan dues persones, per arribar a un punt de trobada, saben i comprenen que totes dues hauran de cedir. Arribar al punt de trobada és l’objectiu, ja que entenem que aquesta unió és millor que el xoc o que estar en dos llocs totalment oposats. Per tant, per arribar a un acord, probablement totes dues parts hauran de cedir inevitablement en favor del punt de trobada.

«A partir dels 7-8 anys, ja podem començar a negociar amb els fills, la qual cosa, a més, els ajudarà molt quan hagin de dialogar i arribar a acords amb altres persones», ens diu Tirado.

«Sovint ens adonarem que als adults això de negociar no se’ns dona gaire bé, i encara menys amb els fills. El motiu és que els nostres pares no ho van fer amb nosaltres, i quan ens posem a fer-ho ens sorgeixen molts dubtes: estaré sent molt flexible?, m’estarà victorejant?», afegeix. Però res més lluny de la realitat. «Podem negociar amb els fills, no és pas negatiu fer-ho. Però també et dic que hi haurà coses que per a tu no siguin negociables; per exemple, comprar-li un mòbil abans dels 14 anys. Llavors se li diu que això per a tu és un límit innegociable. El que a més a ell li ensenya que ell també pot tenir límits infranquejables i a dir ‘no’ a qualsevol que vulgui saltar-se’ls».

6 - Aprèn a desxifrar si el límit que estàs posant té sentit o no

Molts us estareu preguntant: quants límits cal posar i quins? Míriam Tirado respon així: «Tants com siguin necessaris per garantir la seguretat, la integritat, el benestar i el correcte desenvolupament del nostre fill en cada etapa». Per tant, sempre que tinguem dubtes de si el límit que estem posant és conscient, fem-nos aquesta pregunta: si no el poso, corre perill la seguretat, la integritat, el benestar i el desenvolupament correcte del meu fill? Si la resposta és sí, el posem. Si la resposta és no, no el posem. Per tant, els límits tenen a veure amb les coses importants:

Descans

Higiene

Respecte

Alimentació

Ús de les tecnologies

«La llista no és gaire llarga, però és que, si fos llarguíssima, xocaria frontalment amb el desenvolupament dels nostres fills, que necessiten una certa autonomia i sentir-se lliures», explica l’experta.

7 - No recórrer al càstig quan se saltin el límit

«Un dia el nostre fill no respectarà alguns dels límits que els hem posat i serà absolutament normal», ens diu Tirado. «Això no significa que ens hagi d’agradar ni que hàgim de quedar-nos de braços plegats, però sí que hem d’entendre que aquest és el seu paper», afegeix. Quan els nens se salten els límits, a molts adults se’ls encén el volcà i senten la necessitat de castigar-los per «ensenyar-los» que això està malament i que no han de tornar-ho a fer. «Això no té cap sentit pedagògic. Els càstigs no són educatius, són punitius. I, a més, se suposa que nosaltres som els adults i hauríem de tenir eines, informació i capacitat per actuar i respondre des d’un altre lloc i amb altres formes molt més assertives». I també afegeix: «Quan un nen se salta un límit, hem d’esbrinar per què ho ha fet. La clau és no quedar-nos en la superfície i anar a l’arrel que ho provoca. Només així podrem connectar amb ell, entendre què està passant i ajudar-lo».