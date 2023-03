L’alumna de l’Institut Joan Mercader d’Igualada, Xènia Prat Benito, va resultar guanyadora del Premi Nativitat en recerca de gènere, un guardó creat fa quatre anys per la Mancomunitat de la Conca d’Òdena que té l’objectiu de promoure la investigació en matèria de feminismes i gènere en els treballs de recerca de batxillerat. Xènia Prat es va endur el primer premi, valorat en 400 euros, per un treball de recerca titulat «Grassofòbia i trastorns de la conducta alimentària». El centre on estudia, l’Institut Joan mercader, es va endur un premi de 350 euros que anirà destinat a la comissió feminista del centre. El segon guardó, valorat en 250 euros, va ser per l’alumna de l’Acadèmia Igualada Eva Solé López amb el treball «El paper de les dones al camp». Els premis es van entregar en un acte al Teatre municipal l’Ateneu d’Igualada, que va comptar amb les intervencions de la regidora d’igualtat d’Igualada, Carlota Carner, i de la regidora d’igualtat de Santa Margarida de Montbui, Coral Vázquez.