S’apropa el final de curs i hem de començar a pensar com organitzem les setmanes d’estiu dels nostres fills i filles quan nosaltres no podem estar amb ells. Teòricament, l’estiu és un temps que hauria de ser relaxat, on els més petits no haguessin de llevar-se tan d’hora i poguessin triar el que volen fer en el seu temps lliure. Però, realment, la conciliació familiar entre la realitat laboral de la majoria de famílies i el calendari escolar ens obliga a trobar solucions que no sempre són respectuoses amb aquests principis que associem a l’estiu i al temps de vacances.

Si bé, és important que es produeixi un tall entre el temps escolar i el d’estiu i, per tant, a partir dels 6 anys seria recomanable que les activitats d’estiu es fessin en un entorn que no fos el de la mateixa escola. No només per oferir espais diferents, sinó per possibilitar que el nostre infant ocupi rols diferents entre infants i adults diferents. Abans dels 6 anys és preferible mantenir un entorn estable i segur per a l’infant, que és un entorn conegut i que no li suposi un nou procés d’adaptació. Ara bé, com sempre dependrà de cada infant i de la possibilitat de conciliació familiar.

És important valorar si necessitem cobrir el mateix horari que durant el curs escolar, o bé podem fer algun ajust per regalar-nos alguna tarda plegats on sí que puguem estirar per exemple el dinar o la migdiada.

És important també que els infants puguin escollir segons els seus interessos i necessitats, i que, en aquesta elecció, tinguem en compte diferents aspectes, si el nostre fill o filla necessita anar amb algú conegut, o bé no li importarà anar-hi sol-a. El tipus d’activitats que proposa l’entitat organitzadora, per exemple en un campus de bàsquet, si és un campus molt tècnic o també hi incorporen aspectes de lleure?, i quins interessos té el nostre infant. Sovint hi ha fracassos o desencisos en propostes que potser no s’ajusten a les expectatives dels nostres infants i les nostres. També podem tenir en compte que podem realitzar diferents propostes, canviant setmanalment de tipus de casal o colònies, o anar totes les setmanes al mateix casal. Cadascuna de les dues opcions té pros i contres, tinguem-les en compte en funció de les necessitats del nostre infant.

També podem valorar si els nostres infants ja estan preparats per anar de colònies, i quant de temps, una setmana? Quinze dies? Igual que amb els casals, caldrà que valorem tots els aspectes anteriors i alguns més, en parlarem en un proper article.

Sovint els aspectes de conciliació acaparen tot el nostre interès, necessitem resoldre qui cuidarà dels nostres infants mentre nosaltres estiguem treballant. Però hi ha més aspectes igualment importants, com són l’allunyament d’un entorn estimulant, quan finalitza l’escola per a molts infants i joves. La participació en activitats d’estiu, que continuïn potenciant el seu interès i motivació per aprendre, per tenir curiositat, per cercar relacions socials positives, per aprendre a cooperar, a descobrir noves habilitats i interessos. Per tant, l’estiu és també un temps educatiu, com ho és l’educació al llarg de la vida, fora de l’entorn escolar. Però en l’elecció de les propostes d’estiu, hauríem de tenir presents aquests aspectes educatius que volem potenciar als nostres fills i filles. Si tenim la sort de poder demanar una excedència a la feina i poder acompanyar-los nosaltres, potser podrem oferir-los tot el que necessiten d’una manera natural, a través d’activitats de vida quotidiana i a la natura. Però si aquest no és el teu cas i necessites escollir un o diversos casals per al teu infant durant l’estiu, fes-ho també amb la mirada fixada en aspectes educatius, que siguin casals on potenciïn i enriqueixin l’experiència que ofereixen a través de valors propers als teus i amb uns criteris alineats amb els quals cerques per als teus infants.

