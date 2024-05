Jéssica Albiach: "Illa haurà d’explicar si prefereix el Hard Rock o una repetició electoral"

Aquesta mateixa setmana el Govern ha relaxat les restriccions per la sequera. Està d’acord amb aquesta decisió?

Hem de ser molt prudents i, sobretot, no fer electoralisme ni partidisme amb la sequera. Hem vist com han patit els agricultors o la indústria. Nosaltres hem sigut molt crítics, perquè hem vist que mentre altres sectors econòmics sí que estaven patint fortes restriccions, no era el mateix per al turisme. Hi ha alguns experts, com Narcís Prats, que estan dient que l’aixecament de l’emergència ha sigut precipitat.

Creu que ERC està fent electoralisme aixecant algunes de les restriccions a només cinc dies de les eleccions?

Sí, està fent electoralisme. També crec que era electoralista aprovar un decret per aplicar restriccions al turisme que, a la pràctica, es quedava en res. Necessitem planificació, és a dir, dessalinitzadores, potabilitzadores, regeneradores d’aigua… Que els esforços, quan arribi el moment, siguin repartits. I, en tercer lloc, hem de poder garantir que tothom té accés a l’aigua potable, perquè només a l’àrea metropolitana de Barcelona hi ha 125.000 llars que estan en situació de pobresa hídrica.

Un altre element central en el seu programa electoral és l’habitatge. Promet invertir-hi entre 2.600 i 3.900 milions d’euros, cosa que implicaria multiplicar per set el pressupost que hi destina la Generalitat. D’on trauran els diners?

Aquí és clau la reforma del sistema de finançament que reclamem des de fa dos anys. Clarament estem infrafinançats. Per tant, la principal font d’ingressos que tindríem per poder revertir la situació d’emergència habitacional que vivim és a través d’aquesta reforma del sistema de finançament. Necessitem una relació bilateral amb l’Estat.

En el seu programa també parlen de reduir la jornada laboral. Els funcionaris de la Generalitat han de passar a treballar 35 hores setmanals?

Sí, d’una manera progressiva i consensuada amb els treballadors públics.

Malgrat que per fer aquesta reducció la inversió necessària sigui l’equivalent a l’actual pressupost en habitatge?

Sí, és raonable perquè també estem veient, d’una banda, que reduir la jornada laboral millora la productivitat, que jo crec que és important, i, a més, també redueix les baixes per salut física o per salut mental.

En el seu programa parla així mateix dels salaris. Catalunya hauria de comptar amb un salari mínim català?

Sí, el cost de vida és més alt.

Per implantar tot això seran necessaris pactes. Vostè estaria més còmoda en un tripartit amb el PSC i Esquerra o emulant un govern de coalició únicament amb els socialistes?

Hem de veure quins són els resultats que acabem obtenint de les urnes. Jo m’he pogut entendre amb ERC i amb el PSC i crec que això s’ha demostrat a tot arreu. Que els Comuns estiguin dins el Govern farà que aquesta legislatura i aquest Govern siguin més progressistes.

Una altra possibilitat és que Junts quedi per davant d’ERC diumenge i puguin reeditar un Govern independentista.

Crec que hem de mirar les enquestes amb cautela, és un escenari que està obert. Hi ha una qüestió fonamental que em preocupa i és que fa un any i mig que es va trencar aquest Govern. ¿Quines garanties tenim ara que prosperarà?

Per què creu que podrà convèncer Salvador Illa que ha de renunciar a la construcció del Hard Rock si Pere Aragonès no ho va aconseguir en la negociació dels pressupostos?

No és una qüestió de convèncer. És una qüestió de negociació i de plantar-se. Perquè Illa no tindrà majoria absoluta.

Creu que l’ambició d’Illa per ser president passarà per sobre del Hard Rock?

Crec que qualsevol que entengui la situació d’emergència climàtica ho veuria… Però no només això. Ell, que diu que està tan preocupat per la seguretat, ha de pensar que ens portaria el casino més gran d’Europa. Més màfies, més delinqüència, més inseguretat, més blanqueig de capitals, més ludopatia…

Però aquests arguments ja existien abans de l’avançament electoral anunciat per Aragonès.

Jo vull veure Illa després de les eleccions. Crec que ho té clar i ho té fàcil. Perquè, a més, m’hauria de respondre per què si diu que no vol abaixar els impostos, en general, sí que està disposat que hi hagi una rebaixa de la fiscalitat al joc. Perquè si entrés en vigor el Hard Rock, el joc passaria de pagar el 55% a pagar tan sols el 10%. Mentre una perruqueria, una fruiteria o una pastisseria estan pagant al voltant del 20% dels impostos. Per tant, a mi m’agradaria veure després de les eleccions de diumenge amb quin tarannà s’enfronta a les negociacions. Perquè, evidentment, ell diu que vol presentar-se perquè el recolzin, però, ¿a canvi de què?

Si Illa no renuncia al Hard Rock i depèn de vostès, hi haurà una repetició electoral?

Qui ha de respondre això és Illa. ¿Ell és capaç primer de deixar Catalunya sense pressupostos i després d’enviar-nos a una repetició electoral per fer el casino més gran d’Europa? Un projecte que només té, vosaltres ho vau publicar, el suport del 16% de la població. Per tant, si Illa és capaç de portar-nos a una repetició electoral per un projecte que només té el suport del 16% de la població, doncs ho haurà d’explicar ell.