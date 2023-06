El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acceptat fer almenys un cara a cara amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, durant la campanya electoral del 23-J. En una entrevista aquest dimarts al matí a Onda Cero, Feijóo ha afirmat que "hi haurà un cara a cara", però ha rebutjat que sigui Sánchez qui ho "imposi". El líder del PP ha dit que els equips de campanya han de negociar i acordar quins formats, com es faran i a quins mitjans seran debats entre els líders dels principals partits. "Comprenc les urgències i ocurrències de Sánchez. Sens dubte es debatrà, però els debats no s'obliguen, es negocien", ha insistit. Feijóo ha assegurat que "no s'amagarà" de Sánchez perquè "no té cap problema a debatre".

D'altra banda, Feijóo ha reiterat que "no governarà si no guanya les eleccions" i ha instat Sánchez a comprometre's a fer el mateix. El líder del PP ha afirmat que el seu objectiu és governar en solitari i ha dit que derogarà "força lleis" aprovades per la coalició PSOE-Unides Podem com la llei trans o la de memòria democràtica. Pel que fa a la reforma laboral, Feijóo ha dit que s'assembla molt a l'anterior del PP amb alguns elements addicionals que considera que van "en contra de la competitivitat". El president dels populars ha obert la porta a modificar-los, però ha dit que ho parlarà primer amb els agents socials. Català a les escoles D'altra banda, preguntat pel català a les aules de Catalunya, Feijóo ha defensat que "s'han d'estudiar de forma equilibrada" el castellà i el català. El líder del PP ha dit que el seu plantejament és que hi hagi "cordialitat lingüística" i ha argumentat que "no és equilibrat" que el català sigui "dominant".